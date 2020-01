Navarra Suma de Pamplona: “Esperamos que en 2020 seamos capaces de pensar más en Pamplona y menos en otras cuestiones que afectan más a partidos que a la ciudadanía”

Facebook Twitter WhatsApp

Los grupos municipales de Pamplona hacen un resumen para PamplonaActual de 2019 y avanzan sus impresiones sobre el año recién comenzado

Estas son las respuestas del grupo municipal de Navarra Suma

–¿Cómo valoráis el año 2019 en lo referente a la política municipal?

Comenzó con un equipo de gobierno de Bildu y termina con otro de Navarra Suma. Así que, para nosotros, 2019 ha sido un buen año. En Pamplona hemos vuelto a primera línea con un proyecto que mantiene la misma esencia de siempre pero que supo adaptarse a lo que la mayoría de la ciudadanía quería, tras cuatro años a la deriva. Nos da pena la actitud de confrontación continua que mantienen Geroa Bai y el PSN, que olvidan que algunas de sus decisiones no afectan a Navarra Suma sino a la ciudadanía de Pamplona. •

–En opinión de vuestro grupo político, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor del año 2019?

-Lo mejor ha sido recibir el apoyo del 40% de los pamploneses y pamplonesas, por supuesto. Hemos vuelto a la sensatez a la hora de hacer las cosas. Lo peor ha llegado a final de año y ha sido no sacar adelante los presupuestos para 2020. La oposición ha utilizado argumentos vacíos de contenido y, sobre todo, ha mantenido una actitud de nula voluntad en la búsqueda de acuerdos. ¿Cómo se entiende, si no, que no planteen ni una sola enmienda presupuestaria? Incluso han alegado, como justificación para no apoyarlos, que son continuistas, atacando directamente a sus presupuestos deotros años.

–¿Cuál sería el proyecto o propuesta que os gustaría ver convertida en realidad en 2020?

-Nos gustaría culminar el proyecto del paseo de Sarasate, arreglar el talud de Santa Engracia, modificar Pío XII, arrancar con el aparcamiento de las huertas de Santo Domingo y recuperar la pasarela del Labrit. Además, ya hemos mostrado nuestra apuesta por el comercio local, por eso nos gustaría devolverle a Pamplona la categoría de ciudad referente en turismo gastronómico. También impulsar el Camino de Santiago y mejorar la imagen que se está trasladando de nuestras queridas fiestas de San Fermín.

–Un deseo para 2020 y un mensaje para un rival o grupo político

Esperamos que en 2020 seamos capaces de pensar más en Pamplona y menos en otras cuestiones que afectan más a partidos que a la ciudadanía. Veremos cómo llegamos a modificaciones presupuestarias porque todos somos conscientes de que no debemos parar Pamplona. Y que lo que ocurra en el Gobierno de Navarra y en España no siga condicionando lo que necesita nuestra ciudad.