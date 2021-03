Navarra Suma dice que el Ministerio de Sanidad ha reducido el número de vacunas que suministra a Navarra

Facebook Twitter WhatsApp

PSN destaca “la coordinación institucional” en el primer año de pandemia y Geroa Bai pide “poner el acento” ahora en la vacunación

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que la Comunidad foral “está siendo perjudicada en el reparto nacional de vacunas”, ya que el Ministerio de Sanidad ha pasado de enviar el 1,6% a enviar el 1,4%.

“No sabemos por qué. Desconocemos los criterios con los que el Ministerio está tomando decisiones como ésta. Lo hemos preguntado en diferentes ocasiones, pero no hemos recibido respuesta. No sabemos por qué, no sabemos si es porque Navarra es la que menos vacunas ha puesto a los ciudadanos, pero el dato está contrastado y el dato es ese, que nos expliquen a todos por qué a Navarra no llega ese 1,6%”, ha pedido Esparza, en declaraciones a los medios al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra.

Cuando se cumple un año del primer estado de alarma en España por la pandemia de Covid-19, los portavoces de los grupos parlamentarios han hecho un balance sobre lo transcurrido en estos últimos meses, destacando la mayoría de ellos la labor realizada por los profesionales sanitarios y la labor de acompañamiento que ha realizado el Parlamento de Navarra para aprobar las medidas necesarias con el fin de afrontar los efectos de la pandemia.

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que “la primera y segunda ola impactaron en Navarra con gran dureza” y ha dicho que, aunque en la tercera ola la situación fue mejor para la Comunidad foral, actualmente “hay 11 Comunidades que ofrecen datos mejores” en relación con la incidencia acumulada de casos en los últimos 14 días.

Además, ha criticado “el ritmo bajo de vacunación”. “El 12 de marzo solo País Vasco y Castilla La Mancha habían puesto un menor porcentaje de vacunas sobre las que tenían que Navarra”, ha advertido.

Por otro lado, Javier Esparza ha cuestionado el endurecimiento de las restricciones en el puente de San José, considerando que “no responden a los criterios que el Gobierno trasladó a la sociedad”. “El Gobierno dijo con qué parámetros y en base a qué datos se tomarían las decisiones y con los datos que tenemos el Gobierno no está cumpliendo lo que dijo. Hoy podemos visitar a nuestros padres y el día de San José no podemos estar con ellos. Pueden visitarnos desde el extranjero y los españoles no nos podemos mover. Hay un recorte de libertades y cuando hay un recorte de libertades el Gobierno tiene que explicar de forma sólida por qué se toman estas decisiones”, ha dicho.

Por su parte, el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha destacado el “compromiso del conjunto de la ciudadanía” para poder “doblegar una pandemia mundial que quebró nuestro modelo de vida”. “También hay que sacar aprendizaje de lo que ha pasado, porque cuando esta pandemia se puso en la vida de todos nos marcó también qué es lo importante. Por un lado, puso en valor la importancia de los servicios públicos para sostener a las personas y también nos ha hecho ver la importancia de la coordinación institucional”, ha valorado.

Ramón Alzórriz ha valorado que Navarra “ha realizado más de 700.000 pruebas diagnósticas, ha vacunado ya a más de 88.000 personas (con la primera dosis), y ha destinado más de 225 millones adicionales a los Presupuestos para fortalecer los servicios públicos”. “Eso nos hacer ver el futuro con prudencia, con compromiso de continuidad, de seguir cumpliendo con las normativas y recomendaciones, que es necesaria por el nivel de vacunación”, ha dicho, para señalar que existe “una esperanza para que el futuro sea mucho mejor que el pasado”.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha afirmado que este año de pandemia “deja un trabajo ingente por llevar a cabo en el conjunto de la sociedad y que ahora se centra fundamentalmente en la campaña de vacunación, donde la sociedad e instituciones concernidas debemos poner el acento”. También ha marcado el objetivo de “tratar de recuperar la situación económica maltrecha, especialmente golpeada en tantos sectores”.

Barkos ha defendido además “la necesidad de que las diferencias en materia política se resuelvan en términos positivos” y ha dicho que “no es de recibo el momento político en el conjunto de Estado, es inaceptable que los responsables políticos no estén a la altura de lo que estamos exigiendo al conjunto de la ciudadanía”. “Las diferencias políticas deben expresarse de manera propositiva en un momento como éste”, ha afirmado.

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha recordado a las centenares de personas que han fallecido y ha advertido de las consecuencias sociales que ha provocado la crisis. Ante ello, ha explicado que “el Parlamento ha tratado de completar la acción de gobierno, y ha intentado sumarse a la ola de solidaridad que se ha desarrollado por parte de la ciudadanía”. “El Parlamento ha tratado de facilitar la acción de los servicios públicos y paliar las consecuencias negativas. Ha tratado de estar a la altura de las necesidades”, ha asegurado.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha expresado su “agradecimiento a toda la sociedad navarra, a todos los trabajadores esenciales, por el esfuerzo que han realizado en esta pandemia”. “Las secuelas eran impredecibles hace un año y tenemos que trabajar en los efectos de la pandemia, que nos ha dejado una enorme desigualdad y una afectación desigual en las personas y en los diferentes sectores económicos”, ha advertido.

Buil ha dicho que “tenemos buenas noticias en relación a la inyección de liquidez en el sector privado y nos toca garantizar la supervivencia de la ciudadana”. Además, ha apuntado que el miércoles tendrá lugar en el Parlamento de Navarra una sesión de trabajo con la Federación Navarra de Municipios y Concejos para conocer su programa de inversiones de los ayuntamientos en relación a los fondos europeos. “Vamos a apostar por que se pueda trabajar de forma importante en el ámbito municipal y mitigar las consecuencias que ha tenido este año tan importante para nuestra comunidad”, ha señalado.

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha incidido en que queda un mes para que el Gobierno de España presente su plan para acceder a los fondos europeos y ha rechazado que esos fondos “se condicionen a una merma en derechos sociales y laborales”. “Estamos alerta y estaremos preparados para la movilización y lucha y para defender los derechos laborales y los servicios públicos, y para que el PSOE cumpla en el Gobierno lo acordado blindando las pensiones y eliminando los aspectos más lesivos de la reforma laboral”, ha dicho.

EP