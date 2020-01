“No existe dinero para comprar la dignidad”: los ex jugadores del Betis niegan su participación en el “amaño” de partidos

Facebook Twitter WhatsApp

Antonio Amaya ha reconocido que se habló de un “incentivo por ganar al Valladolid, cosa que no se cumplió”

Pamplona-Iruña, 23 de enero de 2020

El juicio por el denominado ‘Caso Osasuna’ ha terminado sus sesiones de esta semana con las declaraciones de tres acusados, todos ellos ex jugadores del Betis, Antonio Amaya, Jordi Figueras y Xabier Torres.

Todos han negado su presunta participación en los “amaños” de partidos confesados por el ex gerente de Osasuna, Ángel Vizcay.

El ex jugado Antonio Amaya ha sido el primero en declarar, únicamente a preguntas de su abogado, para negar esta participación en los amaños. “Jamás, no existe dinero para comprar la dignidad” ha dicho, aunque ha reconocido que lo único hablado con Osasuna fue ” de un incentivo por ganar al Valladolid, cosa que no se cumplió”.

Amaya ha acusado a Vizcay de “intentar repartir la basura” aunque considera “claro que el dinero se lo ha quedado él”.

El ex jugador ha dicho que las cantidades de dinero de las que se hablan son relativas a la compra de un vehículo de alta gama y se ha definido como ” un caprichoso de los coches, cambiaba de coche cada cinco o seis meses” y que tenía el dinero en casa.

“Cobrábamos siempre en efectivo, no he tenido una nómina en el banco nunca en el Rayo Vallecano, y me acostumbré a vivir con dinero en efectivo”, ha insistido.

Cobró 11.125 euros de regalo de boda por error

Posteriormente ha declarado el ex jugador del Betis Jordi Figueras, que también ha contestado únicamente a su letrado. Figuras ha dicho que no conocía a Vizcay y que “jamás” se reunió con él u otro directivo de Osasuna.

Figueras ha recordado que tampoco pudo jugar en el partido señalado por la acusación, el Betis-Valladolid porque estaba sancionado y dice que un movimiento extraño en su cuenta de 11.125 euros responde a una confusión de su compañero del Betis Antonio Adán quién metió un cero de más en su cuenta porque quería darle 1.125 euros como regalo de boda. “Le hice una trasferencia de devolución”, ha señalado.

Por último Xabier Torres, ex jugador del Betis ha negado su participación en los hechos , dice no conocer de nada a Vizcay y ha afirmado que en la temporada 13-14 tuvo una lesión importante, por lo que “no tenía ficha” y no podía jugar en ninguno de los partidos que se mencionan en el sumario.

Sobre la compra de una barca en un salón náutico de Valencia, Torres ha recordado que viene de familia de pescadores y que decidieron comprar una barca “para volver a revivir esos recuerdos de infancia” y ha insistido en que el dinero para pagarlo era de su “cuenta y de los ahorros que he obtenido en mi actuación futbolística”.