No habrá terrazas en Santa Ana

Facebook Twitter WhatsApp

En el caso del Portal de Francia, uno de los establecimientos implicados posee terraza y se le ha concedido una ampliación de la misma, y se ha decidido hablar con el otro negocio interesado para buscar una solución diferente.

La Comisión COVID-19 del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado no autorizar terrazas temporales de hostelería en la plaza de Santa Ana, tras la consulta realizadas a vecinos afectados, y acordar otra solución para el negocio interesado en el entorno amurallado del Portal de Francia.

De acuerdo a los criterios aprobados en la Comisión COVID-19 para la concesión de terrazas temporales de hostelería, el Ayuntamiento ha realizado una consulta a vecinos afectados por las terrazas temporales de la plaza de Santa Ana. En la sesión, hace dos semanas, se trataron nuevas solicitudes para la instalación de terrazas temporales en la trasera del Frontón Labrit, la plaza Santa Ana y el entorno amurallado del Portal de Francia. En el primero de los casos se autorizó mientras que en Santa Ana y en el Portal de Francia se decidió realizar un estudio.

En la plaza de Santa Ana, se han consultado unas 100 viviendas. Se han recibido 58 respuesta de las que 4 no fueron válidas. De las 54 contestaciones (54% de participación), 27 votos indicaron que no tenían inconveniente en que se ubicasen terrazas y otros 27 se mostraron en contra. Teniendo en cuenta el resultado y que el área de Seguridad Ciudadana considera que el espacio no reúne buenas condiciones urbanas para ello, en la votación en la Comisión se ha decidido no autorizarla con los votos a favor de Navarra Suma y Socialistas del Ayuntamiento de Pamplona, mientras EH Bildu se ha posicionado a favor de la instalación. El representante de Geroa Bai se encontraba ausente.

En el caso del Portal de Francia, uno de los establecimientos implicados posee terraza y se le ha concedido una ampliación de la misma, y se ha decidido hablar con el otro negocio interesado para buscar una solución diferente.