‘No piques’: detectada una campaña de correos en los que se pide un rescate para evitar la filtración de un supuesto vídeo comprometedor

Si un particular o una empresa recibido un correo de estas características, ignoradlo, se trata de un intento de estafa.



En realidad, nada de lo mencionado en el correo ha ocurrido realmente.Si has accedido al chantaje y realizado el pago, recopila todas las pruebas que puedas: capturas de pantalla, correos, mensajes, etc., y contacta con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) para presentar la denuncia correspondiente.



Si lo deseas, también puedes ponerte en contacto con INCIBE para reportar el fraude y que podamos avisar a otros usuarios sobre las amenazas actuales.Como pautas generales, para evitar ser víctima de este tipo de fraudes, se recomienda:desconfiar de cualquier tipo de correo que parezca provenir de tu cuenta, ya que para hacer el fraude más creíble, el delincuente falsea la dirección del remitente mediante una técnica conocida como email spoofing;desconfía también de cualquier tipo de correo que solicita el pago en criptomonedas como el bitcoin;tener siempre actualizado el sistema operativo y el antivirus; en el caso del antivirus, comprobar que está activo.