Nueva sentencia favorable en acciones de Banco Popular

El Abogado Iñaki Iribarren García, socio director de IRIBARREN ARTOLA Abogados despacho de Pamplona (Navarra), nos informa de las novedades en los procedimientos frente al Santander por las acciones de Banco Popular.

Buenas noticias para los afectados por acciones del popular. Los juzgados navarros vuelven a determinar que los clientes tienen derecho a que les devuelvan el dinero invertido en acciones de Banco Popular, así como los intereses legales generados y las costas del procedimiento judicial.

En esta nueva Sentencia se ha pronunciado el Magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Tudela a favor de un navarro en la inversión de acciones del popular, concluyendo que deberá recuperar el dinero invertido en las acciones de Banco Popular.

Es una Sentencia muy bien argumentada y explicada, donde se resuelven todos los puntos controvertidos de manera prolija.

El cliente defendido por el despacho de Pamplona IRIBARREN ARTOLA Abogados, había comprado las acciones en un periodo posterior al cierre de la última ampliación del banco, a través de una cuenta de valores de una entidad financiera tercera que tenía abierta con anterioridad.

EL abogado que ha defendido al consumidor Iñaki Iribarren García nos indica “la clave de la sentencia es que el juez entiende que la información facilitada por Banco Popular a día de hoy es público y notorio que fue errónea y por tanto, indujo a los inversores a hacerse una realidad errónea que si la hubieran conocido no hubieran invertido en dichas acciones”.

Que la compra se realizara a través de otra entidad financiera y no en Banco Popular es indiferente, ya que el contrato es nulo.

La demanda fue presentada solicitando la nulidad del contrato, la anulabilidad por vicio o error en el consentimiento y la reclamación de responsabilidad civil por los daños y perjuicios por la indebida información facilitada al cliente.

El juez estima que la información facilitada por el banco al cliente no fue la debida por lo que se produce un vicio en el consentimiento en su contratación que conlleva la nulidad del mismo, debiendo las partes restituirse recíprocamente lo entregado. En el caso del cliente como la acción no tiene valor no deberá devolver nada y en el caso del banco deberá devolver lo pagado en la inversión, los intereses legales así como las costas del procedimiento judicial.

Es una Sentencia firme por la cuantía del procedimiento, por lo que no cabe recurso frente a ella, quedando definitivo el criterio acertado que ha fijado su Señoría.

El letrado Iribarren afirma “es una muy buena noticia que los juzgados navarros sigan pronunciándose en favor de los consumidores afectados en la compra de acciones de Banco Popular, clientes minoristas que vieron de un día para otro como el dinero que habían depositado en unas acciones de un banco solvente con total confianza por las informaciones dadas por la propia entidad, perdían todo su dinero. Aquí en Navarra ya son varios los Juzgados que se han pronunciado en favor de los clientes y muy pocos los que se han posicionado con el banco. Es importante conocer que estamos en un momento que será crucial para el devenir de este asunto, ya que la Audiencia Provincial de Navarra tiene sobre su mesa varios recursos de apelación pendientes de resolver, siendo nuestro órgano superior quien dilucidará o fijará el criterio que seguirá en este tipo de procedimientos de acciones de Banco Popular.”

