Oier: “Estoy orgulloso de que se me reconozca de esta manera”

El capitán rojillo ha comparecido en rueda de prensa para valorar su renovación hasta 2022 y el inicio liguero de Osasuna

Pamplona-Iruña, 9 de septiembre de 2020

Esta mañana, Oier ha comparecido en rueda de prensa tras anunciarse su renovación con el Club Atlético Osasuna hasta 2022 y para analizar el inicio liguero de los rojillos, que se producirá el próximo sábado 12 de septiembre en el Ramón de Carranza ante el Cádiz a partir de las 21:00 horas.

En su comparecencia, el capitán rojillo ha agradecido a la entidad la ampliación de su vinculación. “Es una forma que el club tiene de agradecer el buen hacer del año pasado, el recorrido que llevo en el club y la forma que tengo de manejarme tanto dentro como fuera y es un detallazo porque no tenían por qué hacerlo porque todavía tenía un año de contrato por delante y han decidido prolongarlo con lo cual eso quiere decir que me consideran importante y eso me satisface mucho”, ha comentado el ‘seis’ navarro. Además, Oier ha expresado: “Estoy orgulloso de que se me reconozca de esta manera. Es un premio el hecho de prolongar el contrato un año más, es un honor para mí. Yo siempre decía que iba a hacer lo posible por vivir el año del centenario aquí en mi casa, en Osasuna, y lo he conseguido. Y no solo eso, sino que me renováis otro año más porque reconocéis el trabajo que hice la temporada pasada y que estoy haciendo”.

Respecto al inicio de una nueva temporada y de cómo afrontan tanto Oier como el equipo este nuevo reto, ha dicho: “Yo personalmente tengo una ilusión tremenda porque lo que nos gusta es competir y tenemos ganas, aunque hace poco que dejamos de competir. Hemos tenido menos descanso que otras campañas, pero el gusanillo sigue ahí, las mariposas vuelven al estómago y eso es buena señal. Señal de que tenemos ganas de competir lo del sábado y a ver si tenemos lo que hay que tener para sacar adelante. Queremos probarnos, queremos vernos, queremos ver cómo actuamos otra vez en Primera División. Venimos de hacerlo bien y queremos seguir en esa senda, pero para eso hay que demostrarlo y hay que merecerlo en el campo”.

Braulio: “Oier es un emblema del club, un espejo en el que mirarse”

Durante la rueda de prensa, Oier ha estado acompañado de Braulio Vázquez, director deportivo de la entidad, quien ha sido el encargado de comenzar la comparecencia dedicándole unas palabras al capitán rojillo. “Ya he dicho anteriormente la importancia de Oier en nuestro club, tanto dentro del campo como fuera de él. Dije una frase que a él le gusto bastante que era que si no hubiera un Oier habría que clonarlo porque sinceramente ojalá no cumpliera años y pudiera estar aquí mucho tiempo. Se la ha ganado en el campo, es totalmente merecida, es un emblema del club, un espejo en el que mirarse. Yo he tenido un montón de capitanes en los equipos que he estado y muchos portaban el brazalete, pero portar el brazalete no significa ser capitán ni mucho menos ser líder, y él es capitán y líder”, ha expresado.