Oier: “Tenemos ganas de ir superando fases”

El capitán espera con ansia el momento de poder entrenar en grupos

Pamplona-Iruña, 12 de mayo de 2020

El capitán del equipo, Oier Sanjurjo, ha asegurado tras el entrenamiento que los jugadores se están poco a poco adaptando a la nueva rutina de entrenamientos y que esperan con ganas la fase en la que las sesiones podrán ser con grupos reducidos. Además, Oier ha explicado que se está encontrando bien físicamente en este regreso a Tajonar. “Es una situación un tanto extraña. Por una parte con mucha ilusión por volver a ver a los compañeros, a los técnicos y a todos los trabajadores de Tajonar, pero por otro lado es una situación compleja y extraña. Es un poco surrealista estar entrenando solos, porque desde pequeños estamos costumbrados a interactuar con los compañeros porque esto es un deporte de grupo, pero bueno, esto es una fase de transición y esperamos que poco a poco podamos disfrutar del fútbol en toda su esencia”, ha explicado a los medios del club presentes en Tajonar.

“Hay que afrontar las situaciones cambiantes con optimismo y darles la vuelta. Creo que me he adaptado bien y en esta fase de entrenamientos individuales me encuentro bien. Ha requerido mucha disciplina, pero creo que he llegado con garantías a esta fase. Me estoy encontrando bien en lo que estamos haciendo en Tajonar y eso quiere decir que el trabajo que has hecho antes surte su efecto. Veremos a ver esta situación tan novedosa que hemos vivido qué tipo de factura puede pasar”, ha comentado el capitán rojillo.

Sobre el regreso a la competición, Oier todavía lo ve lejos, pero espera ese momento con optimismo. “Todavía lo veo un poco lejos porque esto nos ha pillado por sorpresa y nos ha atropellado un poco. Día a día cambian mucho las cosas y no hay ninguna certidumbre. Hay que ir con cautela, ser optimistas de que va a volver la competición, pero sabemos que esto puede cambiar en cualquier momento, así que con cautela”.

Mientras el equipo afronta la segunda semana de entrenamientos individuales, Oier aguarda ya con ganas el momento en el que pueda compartir entrenamiento con sus compañeros de equipo. “En Tajonar estamos llevando la misma progresión que en la sociedad. Dentro de poco podremos entrenar en grupos reducidos y eso es un paso más hacia que vuelva el fútbol a ser lo que era en los entrenamientos. Tenemos ganas de ir superando fases”, ha asegurado.