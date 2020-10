Osasuna alcanza un acuerdo para la cesión de Budimir

Facebook Twitter WhatsApp

El delantero croata vestirá la elástica rojilla la temporada 2020/21 y, a su conclusión, el club navarro tendrá una opción de compra voluntaria

El Club Atlético Osasuna ha alcanzado un acuerdo con el Real Club Deportivo Mallorca para la cesión de Budimir para la temporada 2020/21. Al finalizar el período de cesión, la entidad rojilla dispondrá de una opción de compra voluntaria por un importe de 8.000.000 euros. En caso de ejecutarse la compra, el Mallorca conservaría el 25% de la plusvalía de una hipotética venta. El jugador se incorporará de inmediato a la disciplina del club navarro y será presentado en los próximos días.

Ante Budimir (22 de julio de 1991; Zenica) es un delantero internacional por la actual subcampeona del mundo, Croacia. Se formó en la cantera del N. K. Radnik Velika Gorica, con el que dio el salto al fútbol profesional de su país. Tras una breve estancia en el LASK Linz de Austria, continuó su periplo en conjuntos croatas como el H. N. K Gorica, Inter Zaprešić y el N. K. Lokomotiva. Tras marcar 19 goles en 30 partidos con este último equipo, lo fichó el F. C. St. Pauli. Tras un curso en Alemania, recaló en el F. C. Crotone italiano, al que condujo al ascenso a la Serie A con 16 goles. Su nivel provocó que lo fichara la Sampdoria F. C., equipo con el que no tuvo protagonismo. Por ello, regresó al Crotone, con el que anotó 6 goles en la máxima categoría.

En enero del 2019, llegó al Mallorca en calidad de cedido. Su aportación en la segunda vuelta, 6 goles incluidos, fueron decisivos para que el conjunto balear regresase a Primera División. Tras ejecutar su opción de compra, el delantero croata pasó a ser jugador de la entidad bermellona a todos los efectos. Ya en LaLiga Santander mostró su mejor versión, en un curso 2019/20 en el que logró marcar 13 goles y dar 3 asistencias.

Ahora, Budimir completará una plantilla competitiva de cara al curso 2020/21, el del centenario del Club Atlético Osasuna, en el que la entidad tendrá como objetivo continuar en la máxima categoría.