Osasuna cae en Sevilla gracias a un penalti (1-0)

Derrota por la mínima en el Sánchez Pizjuán

Crónica por Osasuna.es

Osasuna cayó por la mínima en el Sánchez Pizjuán en un encuentro en el que los andaluces se llevaron los tres puntos gracias a un gol de L. Ocampos desde el punto de penalti. Los de Jagoba Arrasate no le perdieron la cara al choque en ningún momento e hicieron méritos para haber logrado puntuar, pero se quedaron sin sumar.

En el primer tiempo, los rojillos presentaron una gran versión sobre el verde del Sánchez Pizjuán. El equipo de Jagoba Arrasate estuvo acertado en la presión ante un Sevilla que no consiguió inquietar a los navarros y, en el plano ofensivo, los rojillos generaron peligro cuando intentaron acercarse a los dominios de Bono. Torró tuvo que abandonar el campo por una lesión muscular, pero la entrada de Oier hizo que el guion de partido no cambiara. Cuando todavía no se había cumplido la primera media hora de juego, Jony envió un gran centro desde el costado izquierdo para la cabeza de un Budimir que se impuso a los centrales sevillistas, pero su cabezazo se fue rozando el palo. El paso de los minutos vino de la mano de un Osasuna que fue mejorando y que impuso su fútbol ante un Sevilla que era incapaz de hacer daño a los rojillos. Poco antes del descanso, Jony tuvo en sus botas el 0-1, pero su volea desde la frontal del área rozó la parte superior del larguero.

Tras la reanudación, el conjunto local mejoró su rendimiento y, a los diez minutos, el colegiado decretó pena máxima en el área visitante. L. Ocampos fue el encargado de ejecutarla, pero se topó con un S. Herrera que adivinó sus intenciones y atajó el balón. Sin embargo, el colegiado ordenó la repetición del lanzamiento debido a que el guardameta osasunista se encontraba delante de la línea de gol antes del golpeo. En el segundo intento, el argentino engañó al portero y convirtió un 1-0 que a la postre sería definitivo.

En la última media hora, los andaluces tuvieron el control del choque y, aunque los de Jagoba Arrasate lo intentaron hasta el último suspiro, los locales consiguieron retener la diferencia. Budimir tuvo una ocasión en el tiempo de descuento, pero Diego Carlos despejó con la cabeza el testarazo del croata.

Así, Osasuna se mantiene con diez puntos en la clasificación después de haber jugado ocho encuentros.

El próximo compromiso de los navarros será el viernes 21 de noviembre a las 21:00 horas ante el Huesca en El Sadar.