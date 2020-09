Osasuna cae por la mínima ante la Real Sociedad en su último encuentro de preparación (1-0)

Facebook Twitter WhatsApp

Un gol de penalti en la primera mitad dio el triunfo a la Real Sociedad

Crónica por Osasuna.es

Pamplona-Iruña, 5 de septiembre de 2020

Osasuna ha caído derrotado en el último compromiso de la pretemporada. Los rojillos han perdido ante la Real Sociedad por 1-0 merced al gol conseguido por Willian J. en la primera mitad. Es la primer derrota de la preparación liguera después de haber conseguido vencer al C. D. Mirandés y al Deportivo Alavés y empatar ante la S. D. Eibar.

El equipo rojillo dominó los primeros 45 minutos, pero sin embargo se marchó al descanso por debajo en el marcador gracias al penalti transformado por Willian J. pasada la media hora de juego. Enric Gallego llevó el peligro en los primeros compases con un par de acercamientos a la portería de Remiro, pero en el minuto 17 tuvo que dejar el encuentro con problemas físicos, siendo sustituido por Juan Villar.

Los de Jagoba Arrasate llevaron el peso del encuentro aunque no fueron capaces de crear claras ocasiones de peligro. Una de las más claras fue una contra que culminó Adrián con un disparo que Remiro no tuvo excesivos problemas para atajar. Los de Imanol Alguacil no habían inquietado todavía a S. Herrera, pero en el 31 el guardameta cometió penalti. La infracción la aprovechó Willian J. para batir al portero rojillo y subir el primer gol al marcador. Osasuna acusó el golpe y se vio más dominado en esos compases, pero pronto volvió a recuperar la manija del encuentro.

Los navarros estuvieron cerca de lograr el empate con una buena acción de R. Torres, que fue capaz de superar la salida de Remiro, y brindar un centro muy peligroso que sin embargo Oier no acertó a conectar. Los rojillos apretaron en los instantes finales del primer periodo, en el que acumularon una clara acción anulada por fuera de juego, un disparo de falta de Rubén García y finalmente un disparo de R. Torres ante el que tuvo que emplearse Remiro. Sin embargo el marcador no se movió antes del descanso.

Osasuna salió con intención de igualar el encuentro tras el descanso. Juan Villar tuvo una de las ocasiones más claras en el 49, pero su disparo se marchó desviado. Un minuto después fue Rubén García el que remató con un disparo desde el borde del área. Las dos acciones llegaron tras sendas recuperaciones del conjunto de Arrasate, intenso en esos primeros compases de la segunda mitad.

En el 66 fue Íñigo Pérez el que disparó alto tras una buena acción de Osasuna, que en esos minutos encontró en Adrián y Rubén García a sus principales creadores. A partir de aquí a Osasuna le costó llevar peligro y el partido fue poco a poco muriendo sin remedio.

Real Sociedad 1 – 0 C. A. Osasuna

Real Sociedad: Remiro, Zubeldia, Aritz, Portu, Willian J. (Blasco, m.89), Aihen, Gorosabel (R. Navarro, m.89), Le Normand, López, Djouahra (Zaldúa, m.45 (Arambarri, m.89)) y Olasagasti.

C. A. Osasuna: S. Herrera, David García, Oier, R. Torres (Aimar, m.82), Roncaglia, Rubén García (Asier Córdoba, m.82), Enric Gallego (Juan Villar, m.18), Moncayola (Javi Martínez, m.82), Íñigo Pérez, Adrián (Chimy Ávila, m.72) y Aridane (Raúl Navas, m.45).

Gol: 1-0, (m.32): Willian J. (p).

Árbitro: Ibai Rezola (Comité vasco), asistido por Iragartze Fernández y Asier Carte. Amonestó a Roncaglia (m.74) por parte de Osasuna.

Incidencias: Último encuentro de preparación de la pretemporada para Osasuna disputado en el Reale Arena de San Sebastián con la Copa de la Eurorregión en juego.