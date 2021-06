Osasuna ficha a Budimir, con el que firma hasta 2025

Facebook Twitter WhatsApp

Osasuna ejecuta la opción de compra que tenía sobre el delantero croata, que se compromete con el club navarro para las próximas cuatro temporadas

Ante Budimir ya es jugador del Club Atlético Osasuna a todos los efectos. La entidad ha ejercido la opción de compra de 8.000.000 de euros acordada en el contrato de cesión con el Real Club Deportivo Mallorca; una cláusula para adquirir al delantero en propiedad que para el resto de clubes era de 15.000.000 euros.

A su vez, el club navarro ha suscrito un compromiso con el internacional croata que les vinculará hasta el 30 de junio de 2025. Su cláusula será de 20.000.000 euros en LaLiga Santander y de 9.000.000 euros en LaLiga SmartBank.

Asimismo, y como ya se recogía en el acuerdo de cesión firmado la temporada pasada, el Real Club Deportivo Mallorca se reserva un 25% en la plusvalía de una futura venta.

Ante Budimir (22 de julio de 1991; Zenica) podrá cumplir su deseo de jugar con El Sadar poblado por la afición rojilla. En su primer curso en el club navarro ha tenido que conformarse con alegrar los días a los osasunistas que seguían sus actuaciones en el televisor.

Sus 12 goles, 11 de ellos en LaLiga Santander, han contribuido decisivamente a lograr el objetivo de la permanencia de forma holgada con una segunda vuelta espectacular.

Tras formarse en la cantera del N. K. Radnik Velika Gorica, con el que dio el salto al fútbol profesional de su país, y jugar en el LASK Linz de Austria, H. N. K Gorica, Inter Zaprešić, N. K. Lokomotiva, F. C. St. Pauli, F. C. Crotone y Sampdoria F. C., Budimir ha explotado de forma definitiva en el fútbol español. Llegó en enero de 2019 al Mallorca para anotar 6 goles en la segunda vuelta y ser un actor importante de su ascenso a Primera División. Ya en la máxima categoría, marcó 13 dianas con los baleares antes de recalar en Osasuna en calidad de cedido. De hecho, es uno de los siete futbolistas que han sido capaces de superar la decena de goles en LaLiga Santander en las dos últimas campañas junto a Messi, Benzema, Gerard Moreno, Luis Suárez, Iago Aspas y Roger.

Con esta incorporación, el Club Atlético Osasuna fortalece su proyecto deportivo con un delantero de alto nivel, que en este momento se encuentra concentrado con Croacia para disputar la Eurocopa. Un futbolista que, además de su valía deportiva, ha demostrado su profesionalidad y un rotundo compromiso con la entidad navarra.