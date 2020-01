Osasuna hace oficial la salida de Lillo

Facebook Twitter WhatsApp

Club y jugador han acordado hoy la salida del futbolista con la carta de libertad. Lillo recala en el Maccabi Haifa de Israel

Pamplona-Iruña, 23 de enero de 2020

Finalmente, Osasuna ha hecho oficial este jueves, el acuerdo entre el futbolista Manuel Castellano Castro ‘Lillo’ y el club rojillo para la desvinculación del jugador, que tenía contrato con la entidad hasta junio de este año. Lillo recala en el Maccabi Haifa de Israel, que ya había anunciado previamente el acuerdo, aunque Osasuna todavía no había cerrado su carta de libertad.

Lillo llegó en 2017 con la carta de libertad tras haber jugado previamente en el Real Sporting de Gijón. Desde entonces ha disputado 63 encuentros con la camiseta rojilla, 57 en LaLiga 123, siendo parte importante del equipo que logró el ascenso la pasada campaña; 4 en LaLiga Santander y 2 en Copa del Rey. Tras la S. D. Eibar, Osasuna es el segundo club en el que más partidos ha disputado Lillo en su carrera profesional.

El club quiere agradecer a Lillo su aportación durante su estancia en el club y desearle mucha suerte en su futuro profesional.

El jugador ha enviado una carta de agradecimiento a la afición rojilla.

Hola rojillos;

Hoy es el día de decir adiós. Hoy pongo punto y final a mi etapa en Osasuna. Hoy se acaban más de dos años y medio de momentos felices y alguno amargo en los que siempre os he sentido al lado. Nunca olvidaré el amor que sentí cuando me diagnosticaron aquella pericarditis que ya es cosa pasada. Aquella noche de celebración en la Plaza del Castillo y el Ayuntamiento siempre quedará en mi memoria. De Pamplona me llevo un ascenso, muchos amigos y una hija navarra. Gracias por el trato que habéis tenido hacia mi persona y toda mi familia. En las calles, en el estadio… siempre os he sentido muy cerca. Por ello, aquí tenéis a un rojillo de por vida. En mi despedida, también me gustaría dar las gracias a todos mis compañeros, al cuerpo técnico, a los directivos, a todos los trabajadores del club y por supuesto a una afición que siempre estuvo de mi lado. Pude hacerlo mejor o peor, pero siempre lo di todo por la camiseta de Osasuna.

Muchas gracias a todos

Manuel Castellano Castro, ‘Lillo’