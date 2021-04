Osasuna logra un punto en un partido duro ante el Getafe (0-0)

Facebook Twitter WhatsApp

Los rojillos sumaron su tercer partido consecutivo con su portería a cero, en el regreso del Chimy Ávila a la competición oficial

Crónica por Osasuna.es

El Club Atlético Osasuna continúa haciendo camino en su trayectoria hacia la permanencia. Esta tarde sumó un punto ante el Getafe Club de Fútbol en El Sadar en un encuentro cerrado y en el que las defensas se impusieron a los ataques. Los rojillos volvieron a exhibir la versión sólida que les ha llevado a encadenar tres partidos sin goles en contra. Sin embargo, tampoco pudieron perforar la meta contraria. A pesar de que Jagoba Arrasate acabó con tres delanteros en el campo, el equipo no pudo sumar una victoria que hubiera abierto mayor distancia con el descenso. Aunque estuvo cerca. Un fantástico disparo de Budimir en el último minuto reglamentario fue despejado por David Soria con una meritoria intervención. La mejor noticia del encuentro fue el regreso de Chimy Ávila a un partido oficial después de quince meses.

Los navarros salieron con una marcha más que el Getafe al campo y, en los primeros minutos, tuvieron varios acercamientos, aunque estos que no terminaron en ocasiones de gol. Poco a poco, el juego se fue equilibrando y, tanto la defensa de Osasuna como la del Getafe, vencían a los ataques rivales. En el minuto 24, Rubén García dispuso de una gran ocasión tras un balón largo de Sergio Herrera que Djené no acertó a despejar. El central sí que desvió ligeramente un esférico que el ‘catorce’ rojillo no consiguió rematar ante la salida de David Soria, que se adueñó de la pelota dentro de su área. La respuesta del conjunto madrileño llegó un minuto después. Arambarri disparó con violencia desde fuera del área y Herrera tuvo que emplearse para mandar el cuero a córner con una estirada.

Ambición sin premio

Tras el paso por los vestuarios, el Getafe se anotó la primera ocasión. Un disparo de Aleñá desde dentro del área terminó en las manos del meta de Miranda. Con el paso de los minutos, los de Jagoba Arrasate mostraron mayor ambición para lograr la victoria, aunque el conjunto visitante mostró una versión muy sólida en lo defensivo y apenas concedió en los ataques osasunistas.

En el tramo final, los rojillos dieron un paso adelante. El técnico de Berriatua acabó jugando con Budimir, Adrián y Chimy Ávila en el ataque. El delantero argentino volvió a disputar un encuentro oficial tras superar dos lesiones de larga duración y amenazó a un David Soria que le negó la victoria a Osasuna en el minuto noventa. Tras una buena combinación en el costado derecho del ataque navarro, Budimir recibió el esférico dentro del área y buscó el 1-0 con un disparo ajustado al segundo palo que se encontró con una buena estirada del meta rival. Ya en el tiempo de añadido, el Chimy Ávila probó suerte con un disparo a la media vuelta que terminó en los dominios de David Soria tras impactar en un defensor. Con este empate, Osasuna se sitúa con 31 puntos en la tabla, con siete de diferencia sobre los puestos de descenso. El próximo compromiso de los de Jagoba Arrasate será el próximo domingo a las 14:00 horas en el Estadio de la Cerámica ante el Villarreal Club de Fútbol.