Osasuna no moja y empata frente al Valladolid en El Sadar

Osasuna y Valladolid han empatado a cero bajo una intensa lluvia en El Sadar en un partido en el que el Chimy Ávila y Sergi Guardiola tuvieron las ocasiones más claras

Pamplona-Iruña, 18 de enero de 2020

Por Josu Álvarez de Eulate Navarlaz

Osasuna y Valladolid han empatado en un partido sin goles que se ha disputado bajo una intensa lluvia en El Sadar. En el duelo entre rivales directos por la permanencia se ha impuesto durante muchos minutos el miedo a perder y apenas se han visto ocasiones de peligro. El Chimy Ávila fue el jugador más incisivo por parte de los rojillos y Sergi Guardiola, que estrelló un balón en el larguero, fue la principal amenaza visitante en un partido muy táctico.

Primer partido del año en El Sadar y primer encuentro de la segunda vuelta en un duelo directo entre dos equipos que no atraviesan su mejor momento en La Liga. Osasuna no gana en Liga desde el 1 de diciembre en su visita a Cornellá y para recordar la última victoria del Valladolid hay que remontarse hasta el 3 de noviembre. Sin embargo, el buen comienzo de campeonato de navarros y vallisoletanos les permite salir del partido con un punto más, distanciados del descenso y con un buen colchón de puntos acumulados (25 y 22 respectivamente). Después de este empate, ambos conjuntos se han acercado un paso más a la permanencia, pero no pueden relajarse si no quieren pasar apuros en el tramo final de la temporada.

Osasuna salía con su once de gala, a excepción de la ausencia de Estupiñán por acumulación de tarjetas. Era el primer partido que se perdía el ecuatoriano en toda la Liga y obligaba a Jagoba Arrasate a buscar una solución. Ante la baja por lesión del recién incorporado Toni Lato, el técnico rojillo ha optado por Iñigo Pérez -que hoy cumplía 32 años- en el lateral izquierdo. Por su parte, el Valladolid se presentaba en Pamplona como un equipo sólido con Sergi Guardiola (con 4 tantos esta temporada) como jugador más peligroso.

Alineaciones del Osasuna-Valladolid.



El encuentro ha empezado después de un respetuoso minuto de silencio por los dos niños fallecidos en el trágico accidente de Estella. En los primeros minutos, Osasuna ha dominado el centro del campo y ha acorralado en su área al Valladolid. Sin embargo, el conjunto de Jagoba Arrasate no ha estado nada preciso en los últimos metros y el Valladolid se encontraba cómodo con su línea de 5 defensas.

Además, el conjunto visitante buscaba crear peligro a la contra con la velocidad de sus dos delanteros: Enes Ünal y Sergi Guardiola, que ha creado mucho peligro durante todo el encuentro. El delantero balear ha avisado nada más empezar el choque con un disparo raso que ha parado Sergio Herrera -aunque el árbitro ha acabado señalando fuera de juego- y con un lanzamiento de falta que se ha marchado alto.

Osasuna también ha dispuesto de algún acercamiento de peligro en la primera mitad. El Chimy Ávila ha logrado sacar un latigazo después de un gran reverso en la frontal del área, pero su disparo lo ha rechazado Masip sin problemas. Minutos más tarde, el guardameta visitante ha vuelto a ser protagonista al salvar a su equipo con una parada providencial ante un remate de Adrián tras un centro de Nacho Vidal. Justo antes del descanso, Moncayola ha tenido que sustituir a Oier, que ha sufrido una lesión muscular. Y así se ha marchado Osasuna a los vestuarios, habiendo dominado el partido pero sin generar apenas ocasiones de peligro. Rubén García y Roberto Torres no estaban tan acertados como de costumbre y no conseguían conectar con el infatigable Chimy Ávila.

Ocasiones para Sergi Guardiola y el Chimy Ávila

En la segunda mitad, el Valladolid volvía a avisar con un remate -puede que con la mano- de Ünal que ha parado Herrera con una espectacular estirada. Pero la ocasión más clara del equipo visitante llegaría en el minuto 56 de partido, cuando Sergi Guardiola ha aprovechado un buen balón a la espalda de la defensa y la indecisión de Sergio Herrera para plantarse mano a mano con el guardameta rojillo. Para alivio de Osasuna y de El Sadar, la vaselina de Guardiola se ha topado con el larguero.

Osasuna seguía sin estar nada fino en los últimos metros y se encomendaba a una genialidad del Chimy para poder ganar el partido. Y el chispazo del Chimy estuvo a punto de llegar hasta en tres ocasiones. Su primer intento ha acabado en saque de esquina tras una carrera “maradoniana” en la que ha ido dejando defensores atrás con una potencia sobrenatural. Después, el delantero argentino dispondría de dos balones en la frontal del área para anotar. Pero su primer golpeo ha terminado manso en las manos de Masip y la segunda volea, en el rechace de un córner, se le ha marchado alta por muy poco después de rozar en un defensa.

Osasuna ha intentado llevarse los tres puntos hasta el último minuto con la entrada de Rober Ibáñez y Juan Villar. Sin embargo, el conjunto rojillo ha tenido que conformarse con el empate y dispondrá de una nueva oportunidad de ganar ante su afición el próximo viernes en otro crucial encuentro frente al Levante. Si Osasuna consigue sumar tres puntos en la próxima jornada, el empate logrado hoy bajo la lluvia habrá sido muy valioso.