Osasuna no pudo superar al Celta (2-1)

Un gol de R. Torres de penalti en el tramo final no fue suficiente para hacer frente a los goles de Iago Aspas y Murillo

Crónica por osasuna.es

El Club Atlético Osasuna cayó ante el Celta de Vigo por 2-1 en un encuentro en el que los rojillos merecieron mayor premio según lo vsito en el segundo tiempo. En el primer acto, los locales golpearon con un gran gol de Iago Aspas, aunque, tras el paso por los vestuarios, los navarros mejoraron y asediaron la meta de Iván Villar. Sin embargo, fueron los gallegos los que volvieron a acertar tras un saque de esquina que cabeceó a gol Murillo. R. Torres redujo distancias desde el punto de penalti a poco más de diez minutos para el final. En los últimos compases, los rojillos lo intentaron, pero no lograron la igualada, marchándose a casa de vacío después de encadenar seis jornadas consecutivas sumando y con el objetivo en sus manos.

El primer tramo del partido transcurrió sin grandes ocasiones de gol a excepción de un disparo de volea de Kevin desde la frontal del área que se fue rozando el larguero de la meta defendida por S. Herrera. Tras esa oportunidad, ninguno de los dos conjuntos consiguió inquietar a los metas rivales hasta que, a la media hora de partido, Santi Mina se quedó a centímetros del gol en un disparo cruzado desde dentro del área que escupió la base del palo. Los vigueses fueron mejorando con el paso de los minutos y, en una de las últimas acciones del primer acto, Iago Aspas convirtió en gol un buen contragolpe culminado con una gran acción individual del capitán local.

Osasuna mereció más en el segundo tiempo

Tras el paso por los vestuarios, los de Jagoba Arrasate salieron con una marcha más y desde el inicio amenazaron los dominios de Iván Villar. Darko estuvo a punto de empatar, pero el meta local mandó el esférico a córner con una buena intervención. En ese mismo saque de esquina, Facu Roncaglia tuvo el 1-1 tras un balón rechazado dentro del área, pero su volea se marchó desviada. En el minuto 53, Nolito volvió a convertir en gol un rápido contragolpe, pero el asistente anuló el tanto por fuera de juego, decisión que fue corroborada posteriormente por el VAR. Los rojillos siguieron insistiendo y Budimir acarició el gol en dos acciones casi consecutivas, pero ninguna de las dos terminó dentro de la portería.

La acción que sí concluyó en gol fue un saque de esquina favorable al Celta que Murillo cabeceó con acierto entre los tres palos cuando se cumplía el minuto 64 de partido. Con el 2-0, Osasuna no se dio por vencido y continuó insistiendo. Cuando restaban quince minutos para el final, el colegiado decretó pena máxima favorable a los navarros y Roberto Torres no perdonó. El ‘diez’ engañó a Iván Villar y puso un 2-1 que dio esperanzas a un equipo que peleó hasta el final pese a que no encontró el premio del empate. Así, el colegiado decretó el camino a los vestuarios con la derrota de un Osasuna que se quedó sin puntuar seis jornadas después. Los rojillos, con 40 puntos, tienen la salvación en sus manos y el próximo sábado a las 21:00 horas tratarán de reencontrarse con el triunfo en su visita a Valdebebas para medirse al Real Madrid en la trigésimo cuarta jornada de LaLiga Santander.