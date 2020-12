Osasuna se sacude sus fantasmas en Tomares y pasa de ronda en la Copa (0-6)

Facebook Twitter WhatsApp

Dos goles de Kike Barja, y los de Facu Roncaglia, Enri Gallego, Saverio y Calleri consiguen una victoria de un Osasuna necesitado de triunfo

El Estadio Olímpico de la Cartuja acogió el estreno de Osasuna en la Copa del Rey con una victoria importante frente a la UD Tomares. Los rojillos estaban necesitados de ganar, aunque fuera en Copa, para sacudirse los fantasmas de la última semana acentuada tras la derrota en Valladolidad del pasado fin de semana.

El partido se decantó a favor de los rojillos, que consiguieron avanzar de ronda gracias a los goles de Kike Barja (2), Facu Roncaglia, Enric Gallego, Saverio y Calleri.

En los primeros minutos de partido, los pupilos de Jagoba Arrasate gozaron de numerosas ocasiones para adelantarse en el marcador, pero un inspirado Álvaro repelió todos los intentos de los rojillos. Los navarros siguieron insistiendo hasta que, en el minuto 26, encontraron el premio del gol. Kike Barja batió a Álvaro tras una buena maniobra individual dentro del área andaluza. Con el 0-1, el choque siguió por los mismos derroteros y, cuatro minutos después del primer tanto, Facu Roncaglia anotó una gran diana con un potente disparo que se coló por la escuadra.

Tras el paso por los vestuarios, las cosas se pusieron más de cara para los intereses rojillos. El Tomares se quedó con un jugador menos por la expulsión de Sergio Buzón, que impidió un gol de Facu Roncaglia con la mano sobre la línea de gol. Enric Gallego no perdonó desde los once metros y puso el 0-3 en el marcador. El choque transcurrió con el dominio absoluto de un Osasuna que amplió su renta gracias a un potente disparo de Saverio desde fuera del área. En los últimos minutos, Kike Barja anotó el segundo gol en su cuenta particular y justo cuando se cumplía el tiempo reglamentario, Calleri anotó a placer el 0-6 definitivo.

Con esta victoria, Osasuna sella su billete para la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, que se disputará los días 5, 6, 7 de enero. El próximo compromiso de los rojillos será el sábado a las 18:30 horas en El Sadar ante el Villarreal.

Crónica Osasuna.es/Pamplona Actual