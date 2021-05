Osasuna suma tres puntos más ante el Cádiz (3-2)

Facebook Twitter WhatsApp

Una victoria gracias a un doblete de Budimir y a un tanto de R. Torres de penalti

Crónica por Osasuna.es

El Club Atlético Osasuna se reencontró con la victoria ante el Cádiz Club de Fútbol. El equipo de Jagoba Arrasate, que cumplió el objetivo de la salvación el pasado fin de semana, sumó tres puntos más en un choque con dos partes bien distintas. En la primera, el Cádiz fue el que dispuso de las mejores llegadas, aunque Budimir fue el que acertó al borde del descanso. En el segundo tiempo, los andaluces igualaron a los cinco minutos, pero Budimir y R. Torres ampliaron la renta y, pese a que los gaditanos hicieron el 3-2 en el tiempo de añadido, la victoria se quedó en Navarra.

El Sadar recibía a dos equipos que llegaban con el objetivo de la permanencia cumplido y que buscaban en este choque seguir sumando y mejorando la nota de un curso maravilloso para ambos. Fue el conjunto cadista el que amenazó en primer lugar. Tras un acercamiento peligroso que desbarató Unai García, Juan Pérez tuvo que aparecer para evitar el 0-1 en un mano a mano ante Lozano. Después de esa acción, que tuvo lugar en el minuto 9, ninguno de los dos equipos consiguió adueñarse del control del choque y las defensas superaron a los ataques en todos los intentos.

Budimir abrió el marcador

En el minuto 38, Manu Sánchez se incorporó al ataque por el costado izquierdo y mandó un centro medido a la cabeza de un Budimir que no falló. El croata ejecutó un testarazo certero y mandó el esférico al fondo de la red, poniendo de esa manera el 1-0 en el marcador. Ese fue el resultado con el que se llegó al descanso, aunque el luminoso no tardó en volver a moverse tras el paso por los vestuarios. A los dos minutos del segundo acto, el colegiado decretó pena máxima tras una supuesta falta cometida por David García en una disputa aérea. Saponjic golpeó con violencia y esquivó la estirada de un Juan Pérez que adivinó las intenciones del delantero, pero que no logró desviar el esférico y evitar el 1-1.

Tras el gol andaluz, Osasuna no tardó en responder y el Chimy Ávila estuvo a punto de hacer el 2-1 tras una buena dejada de cara de Javi Martínez dentro del área. El disparo del argentino, que iba dirigido a portería, se estrelló en el cuerpo de un defensor y salió repelido. Los de Jagoba Arrasate mejoraron su versión del primer tiempo y Javi Martínez se quedó cerca del gol tras superar al meta con un sombrero, pero el centrocampista no llegó a rematar por escasos centímetros. Osasuna insistió y entre Jony y Budimir desarmaron el tejido defensivo del Cádiz y volvieron a poner en ventaja a los navarros. El ‘siete’ filtró un gran balón para el croata, que controló, se giró y envió un disparo teledirigido ante el que nada pudo hacer David Gil. El esférico golpeó ligeramente en el palo y terminó en el fondo de las mallas.

Osasuna apretó y R. Torres hizo el 3-1

El 2-1 liberó a un Osasuna que se desató en ataque y dispuso de varias ocasiones para ampliar la diferencia. R. Torres se inventó un disparo con la pierna izquierda desde la frontal del área que se marchó por muy poco y Enric Gallego tuvo en su cabeza el tercero tras un buen centro del ‘diez’ rojillo desde el vértice derecho del área gaditana, pero el remate se estrelló en un defensor. Después de que el esférico se fuera por línea de fondo, el colegiado acudió a revisar al VAR la acción de Enric Gallego y decidió señalar penalti por una mano de Iza. Roberto Torres fue quien se encargó de ejecutar un penalti que supuso el 3-1 a favor de los rojillos.

El Cádiz, como ha acostumbrado toda la temporada, no se dio por vencido y apretó buscando recortar la distancia. Así, A. Perea logró el 3-2 aprovechándose de un balón rechazado dentro del área rojilla tras un centro lateral en el tiempo de añadido. El colegiado decretó la conclusión del choque con la victoria de un Osasuna que sigue escalando puestos en la tabla. Con estos tres puntos, los de Jagoba Arrasate se lanzan hasta los 44 y se sitúan en la undécima posición. El próximo partido de los de El Sadar será el domingo 16 de mayo a partir de las 18:30 horas en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid.