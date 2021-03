Osasuna suma un buen punto en un partido anodino en El Alcoraz (0-0)

Facebook Twitter WhatsApp

Los rojillos empataron a cero después de un encuentro en el que mostraron rigor táctico y un gran trabajo defensivo

Crónica por Osasuna.es

El Club Atlético Osasuna alcanzó los treinta puntos tras lograr un empate en su visita a El Alcoraz. El conjunto rojillo completó un partido muy serio, pleno de trabajo y orden defensivo. Aunque los rojillos lograron desactivar el caudal ofensivo que habitualmente exhibe en casa la Sociedad Deportiva Huesca, tampoco lograron generar demasiadas ocasiones. La más clara la tuvo Kike Barja en la recta final del encuentro. El canterano, que volvió a cuajar un gran encuentro, remató un centro en zona franca, pero su cabezazo lo detuvo el ex osasunista Andrés Fernández.

En la primera parte, el conjunto de Jagoba Arrasate consiguió jugar la mayor parte de los minutos en campo rival; circunstancia poco habitual en los partidos del Huesca como local. El primer intentó llegó por parte del bando rojillo. Torró empaló una volea desde fuera del área y el balón se marchó por poco. Sin embargo, los de Pacheta también tendría dos ocasiones en sendas acciones aisladas. La primera un disparo del central Vavro que obligó a Juan Pérez a emplearse a fondo y un remate de cabeza de Rafa Mir que se fue rozando el palo. El guardameta de Osasuna ofreció un buen nivel en su primera titularidad en LaLiga en la presente temporada y consiguió dejar la portería a cero en su regreso a su territorio oscense natal.

Tras el paso por los vestuarios, los locales salieron en busca del gol y dispusieron de una buena ocasión en una de las primeras acciones del segundo tiempo, pero Rafa Mir no convirtió un buen centro de Ferreiro desde el lado izquierdo. La respuesta de los de Jagoba Arrasate no tardó en llegar y, a los siete minutos de la segunda parte, Jony tuvo en sus botas el gol tras un gran centro de Kike Barja que no acertó a convertir con un remate de volea que se fue rozando el palo.

Foto. Osasuna.es

Últimos minutos con alternativas

Con el paso de los minutos, ambos equipos concedieron más espacios que a punto estuvieron de aprovechar los rivales. La ocasión más clara para Osasuna en los últimos minutos la tuvo un Kike Barja que se anticipó a su defensor tras un centro de Nacho Vidal. Sin embargo, el cabezazo del ‘once’ se encontró con Andrés Fernández, que tiró de reflejos para repeler el esférico. En el minuto 85, Escriche remató de cabeza desde dentro del área pequeña, pero el delantero local se encontró con un Aridane que evitó el gol con una gran acción defensiva, cabeceando el balón a córner. En la última acción del partido, el Huesca tuvo la victoria, pero el disparo de Escriche se fue demasiado cruzado.

De esta manera, el Club Atlético Osasuna alcanza la treintena de puntos después de 28 partidos disputados, marchándose al parón liguero por los amistosos internacionales siete puntos por encima del descenso, a falta de que concluya la jornada. El próximo compromiso de los de Jagoba Arrasate será el sábado 3 de abril a partir de las 18:30 horas en El Sadar frente al Getafe.