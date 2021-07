Pagos de Araiz ofrece experiencias enoturísticas únicas para este verano

Facebook Twitter WhatsApp

La bodega de estilo château situada a las afueras de Olite, en Navarra, propone visitas exclusivas para conocer los viñedos, los procesos de elaboración, los vinos que allí se elaboran y el arte que hay en su interior. Pagos de Araiz organiza eventos, celebraciones privadas, presentaciones y reuniones de empresa en un entorno rodeado de vino, arte y gastronomía



La bodega Pagos de Araiz, en Navarra, retoma este verano su oferta enoturística con experiencias únicas y visitas exclusivas en pareja, familia y amigos para conocer y disfrutar los viñedos, la bodega, los vinos y el arte que se encuentra en su interior, respetando siempre los protocolos Covid-19.



De esta manera, Pagos de Araiz ofrece al visitante diferentes opciones para organizar y disfrutar de eventos empresariales y celebraciones privadas. Toda una serie de posibilidades y actividades en torno al mundo del arte y del vino, y rodeados de un espectacular paisaje de viñas, situadas a pocos kilómetros de la ciudad medieval de Olite.



El desarrollo de experiencias en exteriores potenciando actividades enoturísticas al aire libre, como un paseo en bicicleta entre sus viñedos con cata de vinos, se combinan con visitas a la bodega, perteneciente a Bodegas Masaveu.

Experiencias personalizadas



En su voluntad de ofrecer experiencias memorables y únicas, la bodega abre todos sus espacios interiores y exteriores para eventos y celebraciones familiares y empresariales, y adapta las visitas a la bodega y sus viñedos a los gustos y necesidades del viajero. El visitante puede así disfrutar de la finca que la familia Masaveu adquirió en el año 2000, dando germen con la construcción de esta bodega fundada en el año 2003 a un proyecto fresco y atrevido en la tradicional D.O. Navarra.



Esta bodega vanguardista tiene una extensión de 14.000 metros cuadrados, es de estilo château y está situada a las afueras de la villa medieval de Olite. En esta finca de 400 hectáreas hay plantadas alrededor de las instalaciones 240 de viñedos propios compuestos por diferentes variedades de uvas (tempranillo, graciano, garnacha, merlot, cabernet sauvignon y syrah).

“Queremos que el visitante pueda disfrutar los excelentes vinos blancos, rosados y tintos llenos de matices y personalidad que aquí se elaboran con un entorno privilegiado,”, explica Chelo Miñana, directora de Enoturismo y responsable de ecommerce de Masaveu Bodegas.



La bodega lanzó el pasado año la nueva imagen de sus gamas Pagos de Araiz y Blaneo, una nueva página web así como su referencia más reciente, Pagos de Araiz Rosé, completando la gama principal compuesta por un total de cinco vinos añadiendo al anterior Pagos de Araiz Rosado, Pagos de Araiz Joven, Pagos de Araiz Roble y Pagos de Araiz Crianza, Bacchus de Oro 2021.



Pagos de Araiz Rosado 2020 ha sido escogido en la Selección de los Vinos DO Navarra en su

decimotercera edición como mejor vino rosado 2021 y el año anterior Pagos de Araiz Roble fue seleccionado como Mejor Roble DO Navarra 2020.



La gama más premium de la bodega, Blaneo, está compuesta por dos monovarietales: Blaneo Syrah y Blaneo Chardonnay, que han obtenido puntuaciones superiores a 90 puntos en la Guía Verema y la Guía ABC (92 pts.) y Peñín (90), respectivamente.

Bodegas Masaveu



La familia Masaveu comienza a invertir en el sector vitivinícola en el año 1974, cuando adquiere Bodegas Murua, pero las plantaciones de viñedo de la familia datan de mediados del siglo XIX, concretamente en Castellar del Vallés de donde es originaria la familia y donde Federico Masaveu Rivell inició los pasos que un siglo más tarde continuarían sus descendientes.



Desde entonces, Bodegas Masaveu ha ido creciendo hasta convertirse en un referente, por la calidad en la elaboración de sus vinos en diferentes DO ́s y por la filosofía medio ambiental que demuestran y el máximo respeto a la tierra, en las que posee sus propias plantaciones de viñedos, gracias a las cuales logran transmitir, en cada botella, la personalidad única de cada terroir. De esta forma, se unen en un denominador común todos y cada uno de los proyectos que embarca Masaveu Bodegas en diferentes regiones: Murua (DOCa. Rioja), Fillaboa (DO. Rías Baixas), Pagos de Araiz (DO. Navarra), Leda (Vino de la Tierra de Castilla y León) y Valverán (Asturias).