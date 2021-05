Pamplona acogerá este verano gran parte de la programación del Festival Internacional Clásica Plus

Facebook Twitter WhatsApp

Los conciertos principales del festiva, entre el 28 de julio al 1 de agosto llegan con el nombre de Clásica, cinco citas en la Sala de Cámara de Baluarte

Esta mañana se ha presentado en Baluarte el Festival Internacional Clásica Plus. Un festival de autorA, innovador y creativo, que revisa y explora los límites y formatos de la música clásica. Del 28 de julio al 1 de agosto de 2021, Clásica Plus invita a todo tipo de público a cerrar los ojos y disfrutar de la música clásica sin prejuicios ni clichés ¿Acaso Ludwig van Beethoven​ no era un Rock Star?

El festival se reinventa en la forma pero mantiene el fondo y la identidad con la que nació en el verano de 2020. Su directora Isabel Villanueva, el corazón de esta propuesta, ha explicado esta mañana: “Este año todos hemos cambiado, pero hay cosas que siguen intactas. Hemos demostrado nuestro poder de resiliencia”. De esta manera, la artista navarra continúa con este proyecto tan personal que traslada su visión artística (de reconocida fama internacional) al formato festival. Junto a ella han presentado el festival la Concejala de Cultura e Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona, María García-Barberena y Carmen Díaz de Rada, del Departamento de Comunicación y Marketing de Caja Rural de Navarra.

A partir de aquí, no esperen un festival de música clásica al uso. Lo que Clásica Plus comparte con otros festivales del sector es la apuesta por la calidad. En lo demás somos diferentes. Aquí público y artistas intercambian palabras, no solo música, los más pequeños de la casa ocupan un lugar central y mezclamos géneros, haciendo un buen cóctel para disfrute de todos.

Los conciertos principales del festival llegan con el nombre de CLÁSICA PLUS, cinco citas en la Sala de Cámara de Baluarte. El día 28 de julio nuestra soprano más internacional, María Bayo, y la pianista francesa Hélène Lucas rinden “Homenaje a Julián Gayarre”. El día siguiente se presenta “Fandangos, pasacalles y otras historias para bailar” concierto de música de cámara con las 4 artistas residentes Lina Tur Bonet (violín), Ana María Valderrama (violín), Isabel Villanueva (viola) y Astrig Siranossian (chelo), a los que se unirá Fermín Villanueva (chelo) y el guitarrista Rafael Aguirre. El día 30 julio es turno del gran pianista flamenco Dorantes, que presenta su séptimo trabajo “Identidad”, su proyecto más íntimo y profundo. El sábado se rinde “Homenaje a Pedro Iturralde” con el brillante saxofonista Manu Brazo y, para finalizar, el 1 de agosto será la clausura con una “Schubertíada” dedicada a una de las obras más importantes de música de cámara de todos los tiempos.

Cumpliendo con otro de los objetivos de cada año, un grupo de jóvenes puede participar en TALENTOS PLUS y compartir escenario, experiencia musical y aprendizaje. En esta ocasión los participantes son los ganadores de la edición 2020 del Certamen Intercentros Melómano y un alumno sobresaliente del Conservatorio Superior de Música de Navarra.

En el ciclo MINIPLUS los niños entre 6 a 12 años son los protagonistas. Se realizarán diversos talleres y actividades didácticas en distintos municipios navarros. En esta ocasión gira en torno a “El Carnaval de los Animales” de Saint-Säens, cuando se cumplen los 100 años de su muerte. Estos talleres servirán de preparación al gran concierto que culminará el ciclo: “Zorionak Saint-Säens” (31 de julio Baluarte a las 12.30h).

Además charlas, talleres, masterclasses… Durante casi una semana los asistentes tendrán a su disposición múltiples actividades con las que explorarán todo cuanto tiene relación con la clásica. Una apuesta por “la vivencia” que rompe la famosa cuarta pared en ENCUENTROS o que invita a adentrarse en el distendido ambiente de “Late Plus”en la Sala Princesa del Hotel Tres Reyes. El viernes 30 y el domingo 1 tras el concierto principal podrán disfrutar de un recital de guitarra “Homenaje a Sabicas” ofrecido por el malagueño Rafael Aguirre o un dúo muy especial formado por la cantante vasca María Berasarte y el laudista argentino Ariel Abramovich. Juntos presentarán un nuevo proyecto titulado “Donde fuimos”.

Un festival de autorA. La A mayúscula representa a cada una de las mujeres que forman parte de este proyecto. Y que suman su experiencia y valía desde todos los departamentos (artístico, producción, comunicación…) a la de Isabel Villanueva, cuya inquietud creativa, energía y carisma son la firma del proyecto. Un cartel en el que el foco ha estado puesto en la presencia femenina. Desde sus orígenes la organización ha apostado por un modelo en el que más del 50% de los artistas o personal de equipo son mujeres o personas englobadas dentro del colectivo LGTBI.

En Clásica Plus se comprometen con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas: formación, Igualdad, lucha contra la pobreza, consumo responsable… También con la creación del festival apoyamos al Ayuntamiento de Pamplona en su candidatura para que la Unesco declare a la Pamplona como Ciudad Creativa de la Música. “Queremos reivindicar el patrimonio histórico musical navarro, grandes músicos universales que fueron embajadores de nuestra cultura y deben recordarse”, ha dicho esta mañana Villanueva.” No olvidamos el momento actual, en el que caminamos hacia una deseada normalidad. Clásica Plus es un festival seguro, “cuidaremos de los asistentes a esta edición”.

Para finalizar han querido dar las gracias a sus patrocinadores: Ayuntamiento de Pamplona, Caja Rural de Navarra y Ayuntamiento Valle de Egüés y al resto de entidades públicas y privadas que han confiado en este festival.

PROGRAMACIÓN

Miércoles 28 julio

18h Charla Clásica Plus #1 : “El caso Puccini” por Juan Lucas

Lugar : Civivox Condestable

20h : Concierto Clásica Plus #1 : “Homenaje a Julián Gayarre”

María Bayo soprano | Hélène Lucas piano

Obras de : Scarlatti, Hahn, Poulenc, García-Abril, Piazzolla

Lugar : Sala Cámara, Baluarte

Jueves 29 julio

11h Taller MiniPlus

Lugar : Casa Cultura (Sangüesa)

18h Taller MiniPlus

Lugar : Casa Cultura (Olaz)

20h Concierto Clásica Plus #2 : “Fandangos, pasacalles y otras historias”

Lina Tur violín | Ana María Valderrama violín | Isabel Villanueva viola | Astrig Siranossian cello | Fermín Villanueva | Rafael Aguirre guitarra | Ana Morales bailaora (invitada especial)

Obras de Biber, Boccherini y Paganini

Lugar : Sala Cámara, Baluarte

Viernes 30 julio

11h Taller MiniPlus

Lugar : Civivox Condestable (Pamplona)

18h Taller MiniPlus

Lugar : Casa Cultura (Sarriguren)

18h Charla Clásica Plus #2 “Saint-Säens oculto” por Eva Sandoval

Lugar : Civivox Condestable

20h Concierto Clásica Plus #3 : “Identidad”

Dorantes piano

Lugar : Sala Cámara, Baluarte

Sábado 31 julio

12.30h Gran Concierto Miniplus : “Zorionak Saint-Säens!”

“El Carnaval de los Animales” presentado por Ana Hernández-Sanchiz

Artistas Clásica Plus (Hélène Lucas, Lina Tur, Ana María Valderrama, Isabel Villanueva, Astrig Siranossian, Ander Perrino) + Talentos Plus (Darío Antón, Roberto Rumenov, Alfonso Sáinz, Sofía Salazar)

Lugar : Sala Cámara, Baluarte

20h Concierto Clásica Plus #4 : “Homenaje a Pedro Iturralde”

Manu Brazo saxo | Prajna Indrawati piano

Obras de Falla, Bartók, Iturralde, Lorca, Piazzolla

Lugar : Sala Cámara, Baluarte

Domingo 1 agosto

13h Vermut Plus “Revive” : Manu Brazo (saxofón)

Obras de Carlos Gardel, Camille Saint-Säens, George Gershwin, Manuel de Falla, Vittorio Monti

Lugar : Carpa Municipal Joaquín Lizarraga (Sarriguren)

18h Charla Clásica Plus #3 : “Música y pensamiento” por Carlos Javier González Serrano

Lugar : Civivox Condestable

20h Concierto Clásica Plus #5 : “Schubertíada”

Lina Tur Bonet violín | Ana María Valderrama violín | Isabel Villanueva viola | Astrig Siranossian cello | Fermín Villanueva cello

Obras de Franz Schubert

Lugar : Sala Cámara, Baluarte