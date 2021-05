Pamplona actuará para evitar las molestias provocadas por las palomas en las terrazas de Carlos III y Plaza del Castillo

Facebook Twitter WhatsApp

El incremento de las terrazas de hostelería ha conllevado el aumento de palomas en esos espacios donde pueden obtener comida fácilmente

El Ayuntamiento de Pamplona ha anunciado este jueves que va a actuar en zonas de ocio alrededor de las terrazas de hostelería dentro del plan contra el aumento de palomas puesto en marcha a finales del año pasado. El objetivo de este plan es reducir las molestias que estas aves generan a la población por su concentración excesiva en diferentes puntos de la ciudad. Transcurridos 5 meses desde su implantación, el área de Sanidad ha constatado que se están obteniendo buenos resultados en el conjunto de la ciudad.



El plan comprende la elaboración de un censo de población de palomas en Pamplona por zonas y la detección de espacios que presentan problemas derivados de la existencia de palomas por una población excesiva, molestias al vecindario o por la suciedad que pueden llegar a generar con sus excrementos. Asimismo, incluye la actuación en las zonas detectadas que presenten problemas derivados de una sobrepoblación o en zonas y lugares en los que supongan un problema para la conservación y limpieza de calles y edificios, desplazando las palomas de esos lugares al palomar de la taconera.



Durante las últimas semanas se ha detectado que, debido al reciente incremento de la superficie destinada a terrazas de hostelería en la ciudad, las palomas, atraídas por la existencia de alimento fácil de obtener, están concentrándose en esos lugares y comienzan a producir molestias y a suponer un posible riesgo para la salud pública.



Por ello, el área de Urbanismo, Vivienda y Sanidad va a reforzar el plan de actuación vigente para controlar esta situación, con el fin de introducir medidas alternativas, dentro de las posibilidades que establece la legislación vigente, que permitan reducir y minimizar los problemas detectados en el menor tiempo posible.



La actuación comenzará, en una primera fase, en las zonas de mayor concentración de terrazas y zonas peatonales, como pueden ser la plaza del Castillo y avenida de Carlos III.



Captura localizada y campaña para evitar dejar restos de alimentos

Se van a estudiar los diferentes métodos existentes para la reducción de la población de palomas, evitando su sacrificio. No se descarta ninguno de ellos, como, por ejemplo, la captura localizada y puntual de ejemplares, siempre que se garantice el bienestar de los animales y que no implique sufrimiento o daño. Otras medidas que se van a estudiar son el incremento de la vigilancia en exteriores de tiendas de alimentación y el refuerzo de la limpieza viaria en dichas zonas para evitar la existencia de restos de comida.



Finalmente, se va a iniciar una campaña de concienciación entre la ciudadanía sobre la importancia de no alimentar a las palomas en vías y espacios públicos, así como de la necesidad de evitar en la medida de lo posible el depositar o dejar restos de comida fuera de los lugares dispuestos para ello.