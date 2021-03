Pamplona homenajea a cinco mujeres, de muy distintos ámbitos, por su contribución a los avances sociales y a la igualdad

Facebook Twitter WhatsApp

La Plaza Consistorial ha acogido previamente un acto institucional y el día se cierra con la iluminación de la fachada de la Casa Consistorial en morado

El Ayuntamiento de Pamplona ha recibido este mediodía, Día Internacional de la Mujeres, a cinco mujeres que contribuyen con su trabajo a la mejora social en campos como la investigación, la sanidad, el deporte, la justicia o la inclusión social. El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, acompañado por miembros de la Corporación municipal, ha querido rendir un homenaje a la investigadora Cristina Cadenas Sánchez; a la primera mujer presidenta de la Sociedad Europea de Cirugía Oncológica, Isabel Rubio Rodríguez; a la atleta Maitane Melero Lacasia; a la magistrada María Paz Benito Osés; y a la secretaria general de Cáritas, Maite Quintana Saldise.

Cristina Cadenas Sánchez es investigadora Juan de la Cierva en Ciencias de la Salud, en el área de Fisioterapia del Campus de Tudela. Ha recibido el premio a la mejor investigadora joven por la revista “Medicines”. Isabel Rubio Rodríguez es directora de la Unidad de Patología Mamaria, especialista en Cirugía General y Aparato Digestivo, habiendo incidido su trabajo en la cirugía oncológica de la mama y patología mamaria. Ha sido la primera mujer presidenta electa de la Sociedad Europea de Cirugía Oncológica.

La atleta Maitane Melero Lacasia, entre otros méritos deportivos, es campeona de España de 3.000 metros, plata en 5.000 metros y en la Milla y posee los récords navarros de 1.500, 5.000 y 10.000 metros al aire libre y de 1.500 y 3.000 en pista cubierta. Todo ello lo compagina con su trabajo como ingeniera agrónoma. María Paz Benito Osés es magistrada y jueza decana de Pamplona. A su labor profesional une también la docente, impartiendo clases de Derecho Penal en la Universidad de Navarra. Maite Quintana Saldise es secretaria general de Cáritas Diocesana de Navarra, donde lleva más de veinte años trabajando. Licenciada en Derecho, en Derecho Canónico y en Teología, y máster en Recursos Humanos, ha conocido en el último año, con la pandemia, las duras consecuencias que la COVID-19 ha provocado en muchas familias navarras.

El acto ha tenido lugar en el Palacio del Condestable. Al final de la recepción, el Consistorio le ha entregado a cada una de ellas, a modo de recordatorio, una réplica de la fachada de la Casa Consistorial. Es la segunda ocasión en la que el Consistorio pamplonés realizar este homenaje a las mujeres de Pamplona. El año pasado acudieron a la recepción la empresaria Ekaterina Bukareva; Celia Pinedo, como presidenta de la Coordinadora de ONG; Palmira Salinero, miembro de la ONCE; Eugenia Echarren, cantante y directora de una escuela de canto que lleva su nombre y a Maider Irisarri, jugadora de Osasuna.

Colocar la sostenibilidad de la vida en el centro y dar valor a los trabajos de cuidado

Previamente a la recepción, a las 11.30 horas, en la Plaza Consistorial, se ha llevado a cabo una concentración con motivo de la celebración del Día Internacional de las Mujeres. A ella han asistido el alcalde Pamplona, Enrique Maya, así como otros miembros de la Corporación municipal representantes de los grupos municipales del Consistorio.

Precisamente, en el Pleno del pasado jueves se aprobó una declaración institucional en conmemoración de este día. Esa declaración recoge el compromiso municipal a colocar la sostenibilidad de la vida en el centro de las políticas públicas y a situarla como línea de trabajo prioritaria en la agenda política municipal y en el diseño de las acciones que fomenten el desarrollo local. Asimismo, se quiere visibilizar y dar valor a los trabajos de cuidados que hacen posible la sostenibilidad de la vida y que son desarrollados principalmente por mujeres. Por último, se pretende sensibilizar a la ciudadanía para conseguir un reparto justo y equitativo fomentando la corresponsabilidad de los trabajos de cuidados en las familias, y a reconocer las aportaciones y el trabajo del movimiento feminista en este campo.

En lo que a acciones institucionales se refiere, la jornada concluirá con la iluminación, un año más, de color morado de la fachada de la Casa Consistorial, color que se utiliza como identificador de la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres.

Cinefórum y concierto escénico mañana dentro del programa municipal

El programa municipal organizado por el Ayuntamiento con diversas actividades conmemorativas del 8 de marzo continuará mañana, martes 9 de marzo, con una doble propuesta. A las 18 horas en Civivox San Jorge, un cinefórum en el que se proyectará la película ‘Ellas dan el golpe (A League of their Own’ dentro del ciclo ‘Heroínas de cine’ que coordina María Castejón. La entrada será libre previa inscripción online en www.pamplonaescultura.es, en el teléfono 010 o presencial en los centros Civivox. La cinta, entre el drama y la comedia, se sitúa en la II Guerra mundial, cuando los hombres norteamericanos están combatiendo en las trincheras y para que el béisbol no desapareciera, se creó, de forma excepcional, una liga femenina.

Una hora después, a las 19, comenzará en la Escuela Navarra de teatro el concierto escénico ‘Incorrectas’, un espectáculo musical construido alrededor de versiones originales que Joli Pascualena, acompañada de la pianista Leire Celestino y la chelista Paula Azcona, hace de las canciones de una serie de grandes y conocidas cantantes que han pasado a la historia de la música: Janis Joplin, Chavela Vargas, Nina Simone, Dolly Parton, entre otras. Los textos que engarzan el espectáculo, completan una mirada diferente sobre algunos aspectos poco conocidos de las vidas personales o profesionales de compositoras y/o intérpretes femeninas del siglo XX y XXI que en algún momento de sus vidas o de sus carreras fueron “incorrectas”. La entrada es libre previa retirada de invitación en taquilla desde hoy y media antes del espectáculo.

Por último, el 12 de marzo finaliza el plazo para presentar vídeos al “Certamen TikTok por la igualdad entre mujeres y hombres”, una iniciativa impulsada por diversas localidades. El objetivo es, alrededor del hashtag #Pamplonaporlaigualdad, recopilar vídeos para concienciar y luchar por la igualdad de género y en oposición al machismo. Para participar hay que rellenar un formulario de inscripción (en donde también se pueden consultar las bases). El certamen cuenta con dos premios, un primero dotado con 200 euros y un segundo con 100 euros. La duración máxima de los vídeos será de 60 segundos, y se pueden utilizar todas las posibilidades creativas que proporciona la propia red social TikTok.