Pamplona pedirá a una ingeniería la devolución de 387.869 euros cobrados de más como honorarios por la dirección de obras en el parque del Orfeón Pamplonés

El litigio judicial tiene su origen en una reclamación de honorarios por la dirección de obras en el parque del Orfeón Pamplonés, de la que se propone estimar 3.099 euros (IVA excluido)

El Consejo de Gerencia de Urbanismo conocerá en su sesión del miércoles el aval del Consejo de Navarra a los últimos informes de Gerencia de Urbanismo para que el Ayuntamiento solicite a una mercantil la devolución de 387.869 euros cobrados tras una sentencia judicial. El litigio judicial tiene su origen en el pago de honorarios por la dirección de obras de la 5ª fase del Proyecto de Urbanización de Arrosadía-Lezkairu, en el que se encuentran las obras del parque del Orfeón Pamplonés y el lago.

En concreto, en la reunión se conocerá la aprobación definitiva de nulidad de pleno derecho de acto presunto que reconoce el pago de honorarios adicionales a LKS Ingeniería Sociedad Cooperativa (Krean Sociedad Cooperativa) por contrato de asistencia y dirección de la 5ª fase del ARS-3 tras dictamen 9/2021, de 13 abril del Consejo de Navarra. Teniendo esto en cuenta, en la resolución que se verá el miércoles, se ordena a Krean Sociedad Cooperativa que proceda a devolver 298.933 euros (242.958 euros más 55.975 euros correspondientes al IVA), cantidad marcada en la anterior sentencia y que fue abonada, más 88.936,37 euros por los intereses de demora, sumando un total de 387.869 euros.

A cambio, se reconoce a la mercantil a una indemnización de 2.606 euros (200 euros por redacción y 2.406 euros por dirección de obra) y otros 493 euros por la redacción de proyecto de pasarelas sobre el río Sadar.

El origen del litigio, en la modificación de las obras

En 2010, Gerencia de Urbanismo adjudicó los trabajos de asistencia técnica para redacción de la separata y dirección de obra de la 5ª fase de urbanización a LKS Ingeniería, S. Coop. por una cantidad de 191.750 euros (I.V.A. no incluido), de que 14.750 euros correspondían a la redacción de la separata y 177.000 euros a la dirección de las obras.

El proyecto redactado por LKS se aprobó en mayo de 2011 y se adjudicaron las obras de urbanización con un presupuesto de 10.523.679 euros. Recibida la urbanización, el Ayuntamiento pagó las cantidades en las que se adjudicó el contrato de asistencia, pero en 2015 LKS solicitó 242.958 euros adicionales a lo cobrado (IVA no incluido) basando su reclamación en que determinados trabajos de proyecto y dirección no estaban incluidos en su contrato. El informe jurídico municipal señala que, en concreto, por proyecto solicitó que se le abonase el 5% del presupuesto de ejecución de obra y por dirección el 3%, “suponiendo este 8% una clara desproporción con las cantidades que había ofertado, que representaba el 1,68 % del precio del contrato de obra”. Recalca el informe que pide “cantidades adicionales porque considera que tuvo que redactar proyectos y dirigir las obras de esos supuestos proyectos nuevos; en la única partida en la que LKS que no reclama honorarios por dirección es en el concepto de jardinería”.

No resuelta esta reclamación de honorarios por la Gerencia de Urbanismo, LKS interpuso un recurso de alzada ante el Pleno en mayo de 2017 y no resuelto por el Pleno del Ayuntamiento de Pamplona este recurso, LKS interpuso otro ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que declaró estimada la reclamación por el Ayuntamiento como efecto del silencio administrativo. El cumplimiento de la Sentencia 64/2020, de 30 de marzo de 2020, dictada en el recurso Contencioso-administrativo, es la que ha resultado abonada a principios de este año y que se solicita sea devuelta.