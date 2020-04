Pamplona pide la colaboración ciudadana para compartir con quien lo necesite un listado con los principales recursos asistenciales disponibles

Facebook Twitter WhatsApp

Basta con imprimir el documento y colocarlo en lugares visibles dentro de la comunidad de vecinos y en establecimientos comerciales abiertos

Pamplona-Iruña, 20 de abril de 2020

El Ayuntamiento de Pamplona quiere que toda la ciudadanía conozca los recursos asistenciales, no solo municipales, que permanecen activos durante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus Covid 19. También aquellos que se han habilitado de forma excepcional para combatir la pandemia y aquellos que se han visto reforzados. Para ello, ha elaborado un documento recopilando toda esa información, que ha publicado en la web municipal www.pamplona.es/coronavirus/podemos-ayudarte. No obstante, para poder llegar al mayor número de personas posible, el Consistorio solicita la colaboración ciudadana con un simple gesto: imprimir el documento y colocarlo en un lugar visible dentro de la comunidad de vecinos o en los establecimientos comerciales abiertos. De esta forma, aquellas personas que no disponen de internet o medios pueden también acceder a esta información.

El documento, editado en castellano y en euskera, recoge información básica de teléfono y horarios de atención de un amplio abanico de recursos asistenciales. En lo que se refiere a servicios municipales, se han incluido las Unidades de Barrio y el Servicio Municipal de Atención a la Mujer. A ellos se suman los contactos de las redes vecinales que se han creado a raíz del decreto del Estado de Alarma para ayudar a aquellas personas mayores o enfermas en tareas como la compra de medicamentos y alimentos o incluso para tirar la basura. El documento recoge teléfonos y correos electrónicas de estas redes, repartidas por todos los barrios de la ciudad.

Recursos de otras instituciones

El Consistorio también ha querido prestar especial atención a los servicios de apoyo psicológico en una situación como la actual. De ahí que el listado editado incluya contactos del Colegio de Psicología, del Teléfono de la Esperanza y de Cruz Roja. Asimismo, se ofrece información de la red de reparto de comidas de Fundación Caja Navarra para personas mayores o con discapacidad.

Todos estos datos se han plasmado en un único documento en PDF, que está disponible en la web municipal, y que puede ser descargable e imprimible para facilitar que pueda ser compartido con el mayor número de personas posible.

En esa misma web www.pamplona.es/coronavirus/podemos-ayudarte, se incluye también el listado de los comercios que permanecen abiertos durante el Estado de Alarma, incluidos los mercados municipales de Pamplona, así como aquellos que ofrecen venta a distancia. Esta web se completa con un espacio donde recoger las dudas y consultas de la ciudadanía en torno al día a día de esta situación de crisis sanitaria.