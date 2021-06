Pamplona presentará, esta semana, sus iniciativas sobre sostenibilidad y cambio climático en las Jornadas de Sostenibilidad de la Comarca de Pamplona

Facebook Twitter WhatsApp

Las jornadas incluyen la entrega de premios en la que el Consistorio recibirá dos menciones especiales y tres reconocimientos por buenas prácticas

El Ayuntamiento de Pamplona va a presentar sus iniciativas sobre sostenibilidad y cambio climático en las Jornadas de Sostenibilidad de la Comarca de Pamplona organizadas por el Gobierno de Navarra del 9 al 11 de junio a través de la Red Navarra de Entidades Locales hacia la Sostenibilidad (Red Nels), a la que Pamplona pertenece. Serán ejemplos del trabajo que está realizando en la lucha contra el cambio climático y la adaptación de la ciudad a esos efectos y riesgos climáticos en un momento en el que ya ha concluido la elaboración participada de la Estrategia de Transición Energética y Cambio Climático 2030. La estrategia se enmarca dentro del proyecto ‘Go Green Pamplona’, que engloba todas las materias de lucha contra el cambio climático que está desarrollando y desarrollará la ciudad y que define las nuevas líneas de actuación en los próximos años.

Las jornadas incluyen la entrega de los XI Premios de Buenas Prácticas de Desarrollo Local Sostenible ‘José Ignacio Sanz Arbizu’ en la que el Ayuntamiento de Pamplona recibirá dos menciones especiales por los proyectos ‘Sirenas’ y ‘Consumo responsable y prevención de residuos en las escuelas infantiles del Ayuntamiento de Pamplona’ y tres reconocimientos de buenas prácticas por los programas ‘Biciescuela’, ‘Red de huertos urbanos y proyecto educativo’ y ‘Huertas escolares ecológicas’.

“GoGreen Pamplona”, Estrategia de Transición Energética y Cambio Climático 2030

En el primer día de las jornadas, la técnica municipal del servicio de Agenda Local 21, Marta Torres, participará en una sesión sobre el cambio climático y presentará las acciones del Ayuntamiento en este tema y que giran sobre la Estrategia de Transición Energética y Cambio Climático 2030. La estrategia incluye el análisis energético y de vulnerabilidades y riesgos a los impactos del cambio climático. Este análisis ha puesto de relieve que existe un incremento de los riesgos para la salud de la ciudadanía y para la propia ciudad al seguir intensificándose efectos como el aumento de la temperatura y las lluvias intensas. El estudio indica que habrá un cambio también en el paisaje, que ya está evolucionando, y que a mediados de siglo podría ser en Pamplona similar al de municipios extremeños, andaluces o de ciertas zonas mediterráneas.

Al día siguiente, la responsable de Movilidad, Maribel Gómez, estará presente en la sesión desinada a la movilidad sostenible, ámbito en el que Pamplona ha recibido recientemente dos reconocimientos, de una parte de la Federación Española de Municipios y Provincias a través de la Red de Ciudades por el Clima, y de otra, del Ministerio de Transición Ecológica, a través de la Semana de la Movilidad.

Pamplona está llevando a cabo distintas actuaciones en la trama urbana de la ciudad para alcanzar un reparto más equitativo del espacio que busca ampliar las zonas para peatones y ciclistas. Esto contribuye a calmar el tráfico y reducir accidentes, así como a mejorar la calidad urbana en general, controlando el ruido y la calidad del aire. Igualmente, la ganancia del espacio permite introducir arbolado y permebailizar la ciudad, estrategias que enriquecen el paisaje urbano y contribuyen a la adaptación climática.

En este momento Pamplona está en fase de implantación de un Sistema Público de Bicicleta Eléctrica Compartida, como nuevo impulso al desarrollo de la movilidad ciclista, ya que es una alternativa sostenible y saludable, tanto para las personas usuarias de la bicicleta, como para el conjunto de la ciudad, ya que, las bicis no hacen ruido, no contaminan y no emiten CO 2 . Son por tanto una importante contribución a la Agenda urbana Pamplona 2030, que tiene entre sus principales objetivos alcanzar una “Pamplona, verde, ecológica y comprometida con el clima”.

Reconocimiento para ‘Sirenas’ y la prevención de residuos en escuelas infantiles

Para finalizar las jornadas, el viernes, tendrá lugar una mesa redonda que se centrará en las principales conclusiones que se extraigan de las sesiones de los días previos en la que participará el director de Proyectos y Obras, Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento, Alejandro Astibia, y se realizará la entrega de los XI Premios de Buenas Prácticas de Desarrollo Local Sostenible ‘José Ignacio Sanz Arbizu’ en la que participará el concejal delegado de Proyectos Estratégicos, Movilidad y Sostenibilidad, Fermín Alonso. El Ayuntamiento de Pamplona recibirá cinco reconocimientos, dos menciones especiales y tres por buenas prácticas.

Una de las menciones especiales será para ‘Sirenas-Itsas Laminak-Sirènes’ que el Consistorio organiza junto con la Fundación Cristina Enea de San Sebastián y el Ballet Malandain de Biarritz. A través de un itinerario pedagógico que combina danza y educación ambiental, grupos de escolares de las tres ciudades trabajan el efecto que tienen los residuos plásticos en los mares y océanos. El programa pretende mostrar que, por encima de las diferencias, existe una capacidad de colaboración y cooperación imprescindible para afrontar los problemas del mundo actual.

La segunda mención es para la iniciativa ‘Consumo responsable y prevención de residuos en las escuelas infantiles del Ayuntamiento de Pamplona’ en la que se ha impulsado la compra de alimentos de producción ecológica y de cercanía, la eliminación de procesos poco saludables en la forma de cocinar los alimentos, la incorporación de criterios ambientales en la compra de productos de limpieza y alimentos, la valorización de residuos y la realización del plan de reducción de residuos.

Buenas prácticas: ‘Biciescuela’, red de huertos urbanos y huertas escolares ecológicas

Uno de los reconocimientos a las buenas prácticas ha sido para la ‘Biciescuela’, que ofrece sesiones de diferentes niveles para que las personas adultas puedan aprender a andar y a circular en bicicleta y también incluye un programa educativo dirigido a los centros escolares centrado en el uso urbano, responsable y seguro de la bicicleta. El segundo es para la red de huertos urbanos. Pamplona cuenta con cinco huertos urbanos en los barrios del Casco Antiguo, Txantrea, San Juan, Rochapea y Mendebaldea – Ermitagaña. Más de 6.000 m2 en los que se cultivan productos de agricultura ecológica, además de promoverse otras actividades en pro del desarrollo sostenible, la salud o el medio ambiente.

Por último, ha sido reconocida la iniciativa municipal para crear huertas escolares ecológicas en las que el alumnado recibe formación en torno a la sostenibilidad aunando la teoría con la práctica en el propio centro. De esta manera, las actividades en el aula se complementan con la puesta en marcha de un huerto ecológico en las instalaciones del colegio que el alumnado, de la mano del profesorado, tiene que mantener durante todo el año con el asesoramiento del equipo de educación ambiental.

El Premio Buenas Prácticas de Desarrollo Local Sostenible ‘José Ignacio Sanz Arbizu’, promovido por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y la Red NELS, reconoce las mejores prácticas de Navarra en materia de sostenibilidad local, haciendo hincapié en las iniciativas que integran el asociacionismo, la innovación y la capacidad de ser transferidas a otros territorios, y especialmente aquellas que ofrecen resultados comprobables y generan un impacto positivo y tangible. El objetivo es concienciar a la sociedad sobre los logros en sostenibilidad para mejorar las condiciones de vida de las personas en pueblos y ciudades.