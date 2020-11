Pamplona sigue buscando fórmulas para facilitar más terrazas a los hosteleros de la ciudad

Facebook Twitter WhatsApp

Maya dice que si los establecimientos no quieren disponer de la antigua estación de autobuses no se utilizará

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha afirmado que el Ayuntamiento está trabajando en “buscar espacios” para que los establecimientos hosteleros que no tienen terrazas puedan tenerlas o para ampliar las ya existentes, una vez que el Gobierno de Navarra ha anunciado que permite reabrir estos espacios desde el jueves.

Maya ha asegurado, a preguntas de los periodistas al término de una rueda de prensa, que “hay una disposición por parte de todos los grupos para que así sea”. “Primero hay que modificar la ordenanza de terrazas y ya está iniciado el trámite para ello”, ha indicado.

En paralelo, el alcalde ha asegurado que se trabaja con los hosteleros para ver modelos de terrazas y ubicaciones. “A todos se nos ocurre que puede haber lugares interesantes, como la calle Bosquecillo o la plaza San José, o ampliar las terrazas en la plaza del Castillo o paseo de Sarasate, pero hay que medir muy bien. Hay calles en las que tienen que llegar los vecinos, tienen que pasar vehículos de emergencia, vehículos de reparto, no es fácil pero estamos trabajando para ello”, ha indicado.

Maya sí ha reconocido que “el que no tiene terraza ni la puede tener porque está alejado de esos espacios lo tiene difícil, porque no podemos dar dinero para pagar la cuenta de resultados, eso lo puede hacer el Gobierno, porque tiene competencias”. “Nosotros podemos destinar dinero a bonos para que se consuma más”, ha indicado.

Además, el Ayuntamiento está pendiente de conocer cuál va a ser el diseño que exigirá el Gobierno foral para permitir la apertura de terrazas. “Nuestro criterio es que siempre que sean terrazas que cumplan con nuestra ordenanza puedan abrir y las que tienen tres paredes y una abierta también puedan abrir”, ha indicado.

Por otro lado, ha planteado que se deberá abordar “hasta dónde podemos hacerlo por Covid y hasta dónde se va a quedar definitivo, porque un hostelero que invierte un dineral en una terraza nueva, si luego la tiene que quitar cuando acabe el Covid, igual pierde más de lo que gana”. “A lo mejor algunas pueden permanecer más tiempo, otras no”, ha indicado.

En cuanto al posible uso de la antigua estación de autobuses para terrazas, ha afirmado que la percepción que tiene es que a los hosteleros “no les parecía mal”, pero ha afirmado que si descartan utilizar este espacio, no se utilizará. “Les parecería mal si llega una franquicia y se coloca allí, pero si tienen un espacio más para colocar sus sillas y cumple con todas las condicione de ventilación, de renovación de aire, no le veo ningún problema, es una opción más. Si los propios hosteleros dicen que no, no habrá ese lugar”, ha asegurado.

EP