Pamplona solicitará al Gobierno de Navarra la convocatoria del consejo del Consorcio del TAV casi dos años después de las elecciones

Urbanismo conocerá un informe jurídico que recuerda que no se ha convocado cuando los estatutos marcan 4 meses desde las elecciones

Gerencia de Urbanismo conocerá el miércoles la solicitud al Gobierno de Navarra para que convoque el Consejo de dirección constituyente del “Consorcio de Alta Velocidad – Comarca de Pamplona” al Gobierno de Navarra. En la sesión se verá un informe jurídico que señala que desde la celebración de las elecciones en mayo de 2019 no se ha convocado el Consejo cuando los estatutos marcan que debería haberse convocado como máximo a los cuatro meses de las elecciones.

La solicitud se enviará al presidente del consorcio para que los nuevos representantes designados tras los comicios electorales de 2019 puedan constituir el Consejo de dirección. En estos momentos la presidencia recae en el consejero de Cohesión Territorial de Gobierno de Navarra.

El Consorcio Ata Velocidad- Comarca de Pamplona se constituyó en 2007 y sus objetivos son la gestión y desarrollo urbanístico integral del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal de Desarrollo del Área de la Nueva Estación de Alta Velocidad y el Área de la Antigua Estación del Tren en Pamplona (Parque Residencial del Camino de Santiago), así como establecer las relaciones patrimoniales y económicas con el Ministerio de Fomento y con ADIF para que este último lleve a cabo la construcción de las nuevas infraestructuras ferroviarias en la Comarca de Pamplona.

Está formado por 4 cuatro representantes del Gobierno de Navarra, entre los que se incluye la presidencia; otros 4 del Ayuntamiento de Pamplona, incluida la vicepresidencia; 3 del Ayuntamiento de Zizur Mayor y 2 del Ayuntamiento de la Cendea de Cizur.

Una sesión mínima al trimestre

El régimen de sesiones del Consejo establece una sesión como mínimo al trimestre y con carácter extraordinario cuando lo considere el presidente o lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros. Este segundo caso no puede producirse, como se señala en el informe, ya que no se ha constituido después de las últimas elecciones hace ya casi dos años y la práctica totalidad de los miembros de la pasada legislatura ha cesado. Así, el “órgano colegiado es inoperante a día de hoy, mientras no se conforme el nuevo Consejo de dirección” ya que menos la presidencia y la vicepresidencia, establecida en los estatutos, “el resto de representantes deben ser designados por las entidades consorciadas y adquirir su condición de vocales en la primera sesión que celebre el nuevo Consejo”.

El informe jurídico también señala que “en el contexto actual de paralización y de inactividad del normal funcionamiento del Consorcio, la vicepresidencia, ejercida por el alcalde del Ayuntamiento de Pamplona, como órgano unipersonal del ente consorciado, puede solicitar, a la presidencia, la convocatoria del Consejo de Dirección constituyente, para que los nuevos representantes designados tras los comicios electorales de 2019 puedan constituir el nuevo Consejo de Dirección, habiendo transcurrido sobradamente los cuatro meses que fijan los estatutos”.