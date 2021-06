Pamplona volverá a establecer controles de acceso a la Plaza Consistorial y del Castillo el 6 de julio

Facebook Twitter WhatsApp

Como el año pasado, se ha previsto un dispositivo de control y seguridad en las calles del centro los días 6 y 7 de julio y de cara al fin de semana

Por segundo año consecutivo no se celebrarán las fiestas de San Fermín. Y por segundo año consecutivo también, la Policía Municipal en colaboración y coordinación con Policía Foral, Policía Nacional y Guardia Civil y el Ayuntamiento de Pamplona han previsto un dispositivo policial de vigilancia, control y seguridad en el centro de la ciudad para evitar que los días 6 y 7 de julio y los días 9 y 10, de cara al fin de semana, se puedan producir aglomeraciones o concentraciones de personas que incumplan la actual normativa sanitaria derivada de la pandemia de la COVID-19.

Además, el dispositivo se centrará en la prevención de agresiones o abusos que puedan derivarse al amparo de mayor presencia de personas en la vía pública y al control de la conducción de vehículos bajo la influencia del alcohol. La Junta Local de Seguridad, reunida esta mañana en las dependencias del área de Seguridad Ciudadana, ha conocido los detalles de ese dispositivo que abarca labores policiales coordinadas del Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, la Policía Foral y la Policía Municipal. La Junta Local de Seguridad ha estado presidida por el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y por el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, y ha contado con la presencia del secretario general de la Delegación del Gobierno, el concejal delegado de Seguridad Ciudadana, el director del área y los jefes de Policía Municipal, Policía Foral, Policía Nacional y Guardia Civil.

Al igual que el año pasado, el 6 de julio por la mañana se establecerán 12 puntos de control en los accesos a la Plaza Consistorial y Plaza del Castillo, 6 en cada una de ellas, para evitar la concentración de personas. El aforo máximo en cada una de ellas lo determinará la normativa en vigor en ese momento. Las zonas centrales de ambas plazas se acotarán con vallas para facilitar que esos espacios sean zonas de paso. No se permitirá el paso de personas que porten bebidas, alimentos, pancartas, globos o similares. El Puesto de Mando Avanzado se instalará en la Casa Consistorial, pudiendo activarse, además del día 6, los días 7, 9 y 10, en caso de que las circunstancias lo aconsejen.

Control de aglomeraciones en las calles del centro

Se ha previsto también un control de posibles aglomeraciones en las calles más habituales del centro de la ciudad. Los cuerpos policiales colaborarán para controlar calles como Jarauta, San Nicolás – San Gregorio, Navarrería, Estafeta, Calderería, García Castañón, avenida de Roncesvalles – Plaza de Toros y también la Plaza del Castillo. El consumo de bebidas deberá realizarse en el interior de los locales o en las terrazas. Cuando esas zonas presenten un nivel de afluencia que impida mantener las debidas medidas de seguridad, se cortarán los accesos.

Se recomienda a los establecimientos de hostelería que en caso de que vean que no se cumple la normativa en sus locales, soliciten la presencia de los cuerpos policiales, no para tramitar expedientes sancionadores, sino para facilitar el restablecimiento de la normalidad. Asimismo, se controlarán otras calles del entorno de esas zonas como Espoz y Mina, Comedias, García Castañón o Tejería, y se realizarán controles de etilometría y drogas en las principales vías de acceso a la ciudad y en avenidas interiores de Pamplona.

Estos dispositivos de seguridad buscan el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente, especialmente en lo relativo a medidas de higiene, distancias, aforos, horario, vía pública, establecimientos, actividades y ocio. Por ello se centran en aquellos espacios en los que habitualmente se suelen producir mayores concentraciones de personas durante las fiestas, como son las calles del centro de la ciudad o actos como el Chupinazo. Con la presencia policial en las calles se quiere prevenir tanto la realización de ilícitos penales como la generación de molestias o ruidos, así como una adecuada atención en casos de abusos o agresiones que se puedan producir al amparo de una mayor cantidad de gente en la ciudad.

‘Me importas tú’

Los Sanfermines se suspendieron el pasado 26 de abril. Las motivaciones que llevaron entonces a tomar esa decisión siguen aún vigentes, a pesar de que los datos de incidencia de la pandemia y el ritmo de vacunación hayan flexibilizado algunas medidas relativas a aforos en establecimientos, horarios de hostelería, reuniones de personas o, incluso el próximo fin de semana, un relajamiento en el uso de la mascarilla en exteriores. Desde el Ayuntamiento de Pamplona se quiere insistir en priorizar lo verdaderamente importante, la salud y las personas, tal y como incidía el vídeo presentado precisamente el día en que se suspendieron las fiestas de San Fermín de este 2021.

La canción ‘Piel canela’ y su conocido estribillo ‘Me importas tú’ son el eje de un vídeo que quiere recordar las fiestas, sus momentos y su alegría, con imágenes de fuegos artificiales, Encierro, Chupinazo, gaiteros y txistularis, Gigantes o danzas, pero que también pone en primer plano a las personas, que hemos padecido las consecuencias de la pandemia, pero que seguimos luchando y peleando por volver de nuevo a esa realidad de los Sanfermines. Niños, niñas, jóvenes, mayores, profesionales sanitarios, músicos, hosteleros… personas anónimas que hubiesen tomado parte en las fiestas pero que esperarán con ilusión a las del año siguiente.

El Ayuntamiento de Pamplona ha previsto una campaña online y en redes sociales con este vídeo, insistiendo en el mensaje de que este año hay que continuar priorizando la salud y a las personas. En este sentido la Junta de Seguridad ha hecho hincapié en trasladar a la ciudadanía que se trata de un fin de semana normal, que no son unos días festivos y apelan a la responsabilidad para que no existan llamamientos a acudir de forma extraordinaria a Pamplona y los comportamientos sean los adecuados. Al igual que el año pasado se recuperarán los hashtag #Sanfermines y #LosViviremos para recordar también que no hay que perder la ilusión por las fiestas porque cuando todo pase, cuando se pueda, se vivirá de nuevo todo lo que significan los Sanfermines.