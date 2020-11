‘Pleno de infracciones’: Investigado un conductor en Pamplona por circular sin permiso y de forma temeraria

Facebook Twitter WhatsApp

Ha sido denunciado además por dar positivo en drogas, circular sin seguro ni haber pasado la ITV, con la matrícula no visible, o sin mascarilla

Un conductor, de 20 años, será investigado tras cometer todas las infracciones imaginables cuando circulaba por Pamplona. Los hechos han ocurrido esta tarde de domingo cuando agentes de la Policía Municipal de Pamplona le han sorprendido circulando careciendo de permiso y conducción temeraria.

Además el joven conductor ha sido denunciado tras dar positivo en drogas, circular sin seguro obligatorio ni pasar la Inspección Técnica de Vehículos, no llevar la matrícula visible, presentar dos de los neumáticos en mal estado (ruedas lisas) e incluso no llevaba la mascarilla obligatoria compartiendo el vehículo con otra persona no conviviente.