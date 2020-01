Podemos Ahal Dugu Navarra condena las agresiones sexuales cometidas presuntamente contra una vecina de Orkoien y felicita por su labor a la Policía Foral

Facebook Twitter WhatsApp

La formación morada llama a participar en la concentración de repulsa convocada para este lunes a mediodía en la Plaza del Ayuntamiento de la localidad

Pamplona-Iruña, 5 de enero de 2020

Tras la detención de siete hombres acusados de un presunto delito de agresiones sexuales contra una vecina de Orkoien, Podemos Ahal DuguNavarra condena de forma rotunda unos hechos que, aunque se encuentran bajo secreto de sumario, serían si se confirman un nuevo y grave caso de ataque contra la libertad sexual de las mujeres. Al mismo tiempo, quiere felicitar por su labor coordinada entre varias Brigadas a los agentes de la Policía Foral que han permitido la detención de los ahora acusados.

Como muestra de rechazo popular y expresión de la repulsa social que merece lo ocurrido, desde Podemos Ahal Dugu Navarra se invita a participar en la concentración convocada por el Grupo Feminista de Orkoien para el lunes, 6 de enero, a mediodía (12:00 horas), en la Plaza del Ayuntamiento de la localidad, así como en cuantas otras similares pudieran convocarse.

Según se ha conocido, los hechos denunciados y que han provocado la detención de los siete varones ocurrieron el pasado mes de noviembre, tras contactar los ahora denunciados con la víctima a través de una red social. Este método de búsqueda de sus víctimas ha dificultado la identificación de los presuntos autores de las agresiones sexuales, por lo que el trabajo de Policía Foral y en concreto del Grupo de Delitos Informáticos ha sido clave para aclarar los hechos. Fruto de la investigación, tres de los siete encausados ya han ingresado en prisión.

Prioritaria atención a las víctimas

Podemos Ahal Dugu Navarra muestra su preocupación por estos hechos, que suponen una vez más un atentado contra la Libertad sexual de las mujeres. Además, quiere poner el foco en la imprescindible atención a las víctimas de estos delitos, que en ocasiones pueden verse doblemente victimizadas por los juicios sociales contra ellas.

En este sentido, Podemos Ahal Dugu Navarra expresa de nuevo su convencimiento de que las mujeres son libres para relacionarse como consideren, del mismo modo que son libres para detener cualquier relación cuando ésta no es de su agrado. El no siempre es no, se produzca en el momento en que se produzca e independientemente de cualquier circunstancia anterior a la negativa. Solo sí es sí.

Por todo ello, nos encontramos de nuevo ante una situación injustificable y plenamente reprobable, cuya evitación requiere de una acción combinada desde la Administración de educación en igualdad, concienciación social y persecución rotunda de los delitos contra la libertad sexual de la mujer. Podemos Ahal Dugu Navarra exige por ello la plena aplicación de la ley foral 14/2015 para actuar contra la violencia hacia las mujeres, al considerarla una herramienta legal que garantiza la atención, protección y reparación de la víctima.