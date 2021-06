Podemos, IUN y Batzarre critican la “prohibición” de que las pancartas de las peñas de Pamplona se exhiban en Plazara

Facebook Twitter WhatsApp

Acusan al Ayuntamiento de hacer un uso “torticero” del reglamento para que “no sea posible ni la más mínima crítica a su gestión”

Podemos, Izquierda Unida de Navarra (IUN) y Batzarre han criticado la “prohibición” del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pamplona de que las pancartas de las peñas se exhiban en el centro comunitario Plazara.

En un comunicado conjunto, las tres formaciones han acusado al alcalde de Pamplona, Enrique Maya, de “atacar el espíritu más popular de los Sanfermines, simbolizado en las peñas y en sus pancartas” y han considerado que “Navarra Suma muestra de nuevo su carácter más autoritario para cercenar la libertad de expresión de la ciudadanía pamplonesa”.

Según han explicado, “para justificar su negativa a ceder el espacio, el Ayuntamiento se escuda en que el reglamento no permite pancartas o lemas que por su contenido o significado tengan carácter político, religioso o puedan incitar a la violencia o sean discriminatorios”. “No deja de ser una excusa, puesto que las pancartas de las peñas no pueden ser consideradas políticas sino una expresión de la cultura popular”, han criticado las tres formaciones, que han opinado que “cercenar su exhibición es un golpe a la libertad de expresión, y no otra cosa”.

Para Podemos Pamplona, IUN y Batzarre, “Maya y su equipo han hecho el uso más torticero y parcial del reglamento de estos espacios comunitarios” para “evitar la exhibición de las pancartas sanfermineras”. “Retuercen el reglamento a su antojo, aplicando conceptos que a la vista está que son falsos y arbitrarios, con tal de que no sea posible ni la más mínima crítica a su gestión”, han censurado.

EP