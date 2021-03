Políticas Migratorias y Salud trabajan con “parches” para garantizar asistencia sanitaria gratuita y acceso a TIS a las personas en situación irregular

Facebook Twitter WhatsApp

Ruiz de Irízar afirma que el marco legal actual “impide dar la asistencia sanitaria universal”

La directora general de Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Patricia Ruiz de Irízar, ha asegurado este martes que en los últimos meses está manteniendo un trabajo en común con el Departamento de Salud para garantizar la asistencia sanitaria gratuita y el acceso a la tarjeta individual sanitaria (TIS) a todas las personas que puedan encontrarse en situación administrativa irregular.

La directora general ha afirmado que el Gobierno foral “está haciendo parches” para facilitar esta atención, dado que el actual margo legal “nos impide dar la asistencia sanitaria universal”, una situación que ha achacado al recursos presentado por el PP a la ley foral que aseguraba esta asistencia, ley que finalmente fue anulada por el Tribunal Constitucional.

En todo caso, Ruiz de Irizar ha asegurado, en una comparecencia en el Parlamento a petición de Navarra Suma, que durante la pandemia se ha garantizado, analizando caso a caso, la asistencia gratuita, reconociendo que se han dado casos en los que se ha comunicado al paciente que se le iba a facturar la asistencia, algo que finalmente se ha ido corrigiendo.

Además, durante el estado de alarma se ha dado a 390 personas la TIS provisional. Salud trasladó a Políticas Migratorias que “desde la sección TIS se ha hecho un análisis completo de estos usuarios para saber cuántos corresponden a cada zona básica de salud para que se notifique a cada unidad de trabajo social la relación de ciudadanos que debe regularizar”. “Cada unidad de trabajo social gestionará sus usuarios y se organizará de la forma que considere para ir citando a los ciudadanos. Es importante que no se dilate demasiado en el tiempo”, trasladó Salud.

Junto con ello, Salud envió varias cartas para comunicar la retirada de la TIS a varias personas que la habían obtenido en virtud de la ley foral que luego fue anulada y comunicándoles que debían regularizar su situación de acuerdo con un nuevo Real Decreto del año 2018. “Esta carta, en unos términos muy técnicos, crea dudas y miedos ante la población extranjera, que no entendía bien qué le queríamos transmitir”, ha explicado, para señalar que ya se ha regularizado la situación de parte de estas personas.

Queda pendiente por regularizar la situación de 94 personas. “Se pasarán estos casos a los trabajadores sociales de los centros de salud que llamen a cada persona para que acudan al centro de salud y regularizar su situación con una nueva tarjeta sanitaria”, ha explicado.

Por otro lado, Ruiz de Irízar ha explicado que “se van a elaborar folletos en distintos idiomas para entregar a las personas migrantes sin TIS en urgencias, de manera que nos aseguremos que recibe bien toda la información y que se hace la derivación a la trabajadora social”.

La directora general ha afirmado que el Gobierno foral “está haciendo parches” para actuar ante esta situación, dado que la ley “nos impide dar la asistencia sanitaria universal”. “El Gobierno de Navarra en pleno tiene la voluntad de evitar barreras en el acceso a la sanidad y evitar cualquier desprotección de las personas migrantes en situación irregular. Si no se puede avanzar más rápido es por una legislación que ya conocemos, unos recursos a leyes forales que ya conocemos, y por las que no tiene que preguntarme a mí”, ha dicho al portavoz de Navarra Suma.

“Ojalá pudiéramos hacer más, y más rápido, porque no existieran leyes que, lejos de proteger la salud de todas las personas, les ponen obstáculos. Pero sobre esa limitación y esa lentitud no me pregunte a mí. Mire a su propio grupo parlamentario”, le ha insistido.

Por su parte, el portavoz de Navarra Suma, Jorge Esparza, ha afirmado que, a pesar de lo dicho por la directora general, “la asistencia sanitaria universal siempre se ha producido en Navarra, siempre se ha atendido a todo el mundo independiente de su situación administrativa, independientemente de que gobernara Barkos o que gobernara UPN”. Esparza ha criticado que Ruiz de Irízar haya hablado de una actuación con “parches”. “No entiendo por qué no son capaces de poner en marcha una ley que garantice -según el criterio de la directora general- la asistencia sanitaria universal”, ha dicho.

La portavoz del PSN, Virgina Magdaleno, ha afirmado que su grupo propugna por la cobertura sanitaria “en igualdad para todas las personas” y ha señalado que “en 2012 el PP hizo un cambio de la normativa que quitó este derecho a las personas migrantes”. “Ahora vienen y piden explicaciones sobre la solución de un problema que ustedes han creado. Se cambió la ley y se recurrió al TC. Y ahora vienen y piden explicaciones a un Gobierno que está apostando por esa sanidad universal”, ha afirmado.

Por parte de Geroa Bai, Isabel Aranburu, ha afirmado que Geroa Bai “siempre ha defendido la asistencia sanitaria universal para todas las personas al margen de su situación administrativa y también lo ha defendido el Gobierno de la presidenta Barkos, como también de alguna manera lo defendieron los Gobiernos de UPN”. “UPN ha demostrado ser defensora de la asistencia sanitaria de esas personas, pero no de la salud de esas personas, porque no fue partidaria de que esas personas tuvieran acceso a la renta garantizada, esa prestación que les iba a permitir comer, tener las necesidades básicas cubiertas”, ha señalado.

El portavoz de EH Bildu, Txomin González, ha valorado que con la ley foral aprobada en 2013 por el Paramento de Navarra se consiguió “una herramienta imprescindible para garantizar la salud de nuestros vecinos tengan papeles o no”. “Desgraciadamente, el PP decide recurrir esta norma y el TC viene a decir que Navarra no tiene derecho a garantizar la salud de sus ciudadanos. Me pareció bastante preocupante y un ataque a la capacidad de autogobierno de Navarra. Esto se puede solucionar, ahora mismo en el Gobierno del Estado hay un Gobierno que coincide con el Gobierno de Navarra y se puede tomar medidas”, ha señalado, para plantear las modificaciones legislativas necesarias.

Por último, la portavoz de Podemos, Ainhoa Aznárez, ha afirmado que, frente a los recortes aprobados por el Gobierno de España en el año 2012, “el Parlamento de Navarra aprobó la ley foral para garantizar la asistencia sanitaria universal y las derechas del país acudieron al Tribunal Constitucional”. “Esa sí que es una barrera antisocial frente a personas con una situación administrativa irregular con un derecho a su sanidad. Todos tenemos que tener garantizada la asistencia sanitaria”, ha señalado, para abogar por buscar un acuerdo en el Congreso que solucione la situación.