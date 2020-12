Punto de Vista 2021 se inaugurará con el estreno de ‘Dardara’ y realizará una retrospectiva de Amos Vogel

Facebook Twitter WhatsApp

Se celebrará entre los días 15 y 20 de marzo del año próximo y se convierte en lugar de encuentro importante de profesionales y aficionados del cine de no-ficción

El estreno de la película “Dardara”, de la cineasta navarra Marina Lameiro, inaugurará el festival Punto de Vista 2021, que además ofrecerá una retrospectiva sobre el programador cinematográfico Amos Vogel. Esta cita, que se celebrará en Pamplona / Iruña entre los días 15 y 20 de marzo del próximo año, se ha convertido en un lugar de encuentro destacado de profesionales y aficionados del cine no ficción.

La presentación de la 15ª edición del festival, que se ha celebrado esta mañana en Baluarte, ha contado con la presencia del director general de Cultura – Institución Príncipe de Viana, Ignacio Apezteguía, la directora artística del festival, Garbiñe Ortega, y la directora ejecutiva, Teresa Morales de Álava. Se han avanzado los primeros detalles de su programación y se ha hecho pública la imagen de esta nueva edición.

La inauguración del festival correrá a cargo de ‘Dardara’, película de Marina Lameiro sobre la última gira del grupo de rock navarro Berri Txarrak, que ofrecerá el estreno mundial de la película. La cineasta navarra participó en 2019 en la gira mundial de despedida del grupo musical, “Ikusi Arte Tour”, con la que el grupo puso punto final a una trayectoria de 25 años.

En el film, su directora “ha construido un retrato coral a partir de historias diversas que habitan distintas partes del mundo marcadas todas por un interés compartido: la música de Berri Txarrak”, han explicado los organizadores del evento. Además, han indicado, “se ve un relato que sigue los últimos pasos de un grupo capaz de trascender un estilo musical –el rock–, un idioma –el euskera– y una generación –la de sus miembros– para convertirse en un fenómeno universal”.

Producida por la empresa navarra Arena Comunicación, se estrenará el lunes 15 de marzo y ha contado con el apoyo del Gobierno de Navarra, a través del programa de ayudas Generazinema.

Retrospectiva de Amos Vogel

La otra gran novedad que presenta Punto de Vista 2021 es la retrospectiva dedicada a la figura del programador cinematográfico Amos Vogel, que se desarrollará en la Filmoteca de Navarra. Nacido en Viena, fue el fundador de Cinema 16, en Nueva York, en 1947, junto a su mujer Marcia Vogel. Se constituyó en una sociedad sin ánimo de lucro dedicada a la exhibición de películas en 16mm que no se podían ver en cines comerciales. Contaba entre sus socios con Maya Deren, Jonas Mekas, John Lennon o Leonard Berstein, entre otros.

Los responsables de la organización del festival han recordado que, “en el año 2021, se cumplen 100 años del nacimiento de Amos Vogel y se quiere rendir homenaje a su figura como “curador” con esta retrospectiva a través de un ciclo de 6 programas comisariados por Regina Schlagnitweit y Alenxander Horwath, ex director del Film Museum de Viena y de Viennale” .

Apuesta continuista y 900 películas inscritas

La actual edición apuesta por mantener la estructura de programación habitual de las últimas citas. De esta forma, se estructurará en siete grandes apartados que se anunciarán antes de la celebración del festival y entre los que se encuentran la Sección Oficial, Retrospectivas, Dokbizia, Punto de Vista Labs, Focos Contemporáneos, Sesiones Especiales, el proyecto X Films y el Programa Educativo.

El comité de selección está visionando ya todas las películas inscritas en Sección Oficial para elegir aquellas que conformarán una de las grandes apuestas de Punto de Vista. Aunque 2020 haya sido un año difícil para la producción audiovisual, para esta edición se han inscrito alrededor de 900 producciones llegadas desde países de todo el mundo.

Cabe destacar la abundancia de películas realizadas por mujeres, especialmente en los ámbitos español, latino y anglosajón. Largometrajes y cortometrajes que, tras el proceso de selección, representarán la Sección Oficial de Punto de Vista 2021. Además, parte de los contenidos de este año estarán disponibles desde una plataforma digital para ofrecer al público una nueva ventana de exhibición.

La organización de Punto de Vista trabaja en varios escenarios que respondan a la situación sanitaria que pueda existir el próximo mes de marzo. Esperan que se puedan celebrar sesiones presenciales en sus sedes habituales, cumpliendo en todo momento con todas las medidas de seguridad.

Imagen oficial

La imagen del Festival Punto de Vista 20221 la ha diseñado Dani Sanchís y representa “la idea de la multiplicidad de los espacios, de la mirada subjetiva, de trazar nuevas formas con las que relacionarnos con el paisaje y con la naturaleza en un año en el cual se han imposibilitado tantos encuentros con otras personas y lugares”, han recordado los organizadores del festival. “Para ello se trabaja sobre la figura de Nancy Holt como cineasta y como artista” han concluido.

Se complementa, además, con una adaptación de un poema de Joseba Sarrionaindia, que sirve de inspiración y hace alusión “a un año de prohibiciones, cancelaciones, imposibilidades, reconfiguración de los espacios y de las maneras de estar con el otro, dando un lugar de existencia por esas cosas que no fueron que también son, a esas cosas que no sucedieron, a eso que no existió diciendo que también existe” han destacado los organizadores del festival.

Colaboran con esta iniciativa la Red Civivox el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte (CACH), el Planetario de Pamplona, la Filmoteca Navarra, el Teatro Gayarre o Goethe-Institut, a los que se añaden las nuevas incorporaciones La Fábrica o el Museo Oteiza.

Jurado de la Juventud

Punto de Vista ha abierto las inscripciones para formar parte del Jurado de la Juventud que cada año otorga el Premio de la Juventud a la Mejor Película. Todas las personas entre 18 y 25 años interesadas podrán inscribirse a través de la web del festival.