Reclaman la bonificación del impuesto de contribución urbana para las familias numerosas de Navarra

A través de un escrito ante el Defensor del Pueblo la Asociación Navarra de Familias Numerosas defiende que el impuesto de contribución urbana debería contemplar una bonificación de hasta el 90% para las familias numerosas

La Ley FORAL 20/2003, de 25 de marzo establece determinadas medidas de ayuda en el ámbito de la vivienda para las familias numerosas. En su artículo 12.3 establece que el Gobierno de Navarra regulará la concesión de bonificaciones entre otras, en la contribución territorial para la primera vivienda atendiendo a la necesidad de más superficie. Con esta medida se pretende evitar que la necesidad de más superficie implique un mayor coste para las familias.

El Decreto Foral 38/2010, de 21 de junio, estableció el plazo de 1 año para que el Gobierno de Navarra presentara al Parlamento un proyecto de Ley Foral modificando la LF 2/1995, de 10 de marzo, de las Haciendas Locales permitiendo a los ayuntamientos conceder un 90 por 100 de bonificación.

Sin embargo, este Proyecto de Ley no se ha presentado, es decir, desde hace 10 años tenían el mandato de incluir esta bonificación, pero no ha sido así, por lo que en Navarra los Ayuntamientos no están aplicando estas bonificaciones a las familias numerosas.

Desde la Asociación Navarra de Familias Numerosas se ha dirigido un escrito al Defensor del Pueblo para que este tema sea considerado, ya que son ya más de 13.000 familias las afectadas. De igual forma, se ha puesto en conocimiento del Gobierno de Navarra.

Desde la ANFN, se quiere hacer mención especial a una familia que, poniendo en conocimiento de la ANFN su reclamación a nivel particular, ha sido motor para que desde esta entidad se inicie este proceso.

ESTE TIPO DE MEDIDAS PONEN EN VALOR A LAS FAMILIAS NUMEROSAS

El presidente de la Asociación Navarra de Familias Numerosas, Pedro Tourón ha señalado que “un ejemplo que me gusta poner para entender por qué creemos que se debe poner en valor a la familia numerosa es el de la persona que decide poner en marcha una empresa de energías renovables” y recuerda que en este caso “el Estado, reconociendo el valor que posee el cuidado del medio ambiente, concede ayudas, ventajas fiscales, facilita créditos”. Por ello pide que “en el caso de las familias numerosas suceda igual: una persona decide libremente embarcarse en la aventura de tener más o menos hijos, y esto es un bien para sí mismo, pero también para la sociedad; especialmente en una donde el número de defunciones supera al de nacimientos”.