Redding se impone en la primera carrera del ‘Round Pirelli de Navarra’

Scott Redding ha superado a Jonathan Rea en los primeros compases de la Carrera 1 y ya no ha mirado hacia atrás. Su victoria le permite acortar distancias en el Campeonato.



El circuito de Navarra ha acogido su primera carrera del Campeonato del Mundo MOTUL FIM Superbike y el hombre que se ha llevado los honores ha sido Scott Redding (Aruba.it Racing – Ducati), que ha sumado su segunda victoria consecutiva en WorldSBK y la novena de su carrera en la categoría imponiéndose de manera contundente sobre Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK), al que ha recortado cinco puntos en la general. Con su éxito de este sábado, el inglés, que el jueves anunció su salto a BMW en 2022, se queda a 45 puntos del líder del Campeonato.



Después de sumar su séptima poles consecutiva unas horas antes, Rea no ha querido perder la iniciativa cuando se han apagado los semáforos en la pista de Los Arcos. La ventaja inicial ha sido para Scott Redding (Aruba.it Racing – Ducati), pero el norirlandés le ha superado antes de completar el primer giro y ha tomado las riendas de la Carrera 1.

Sólo 8o en la Tissot Superpole, Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with Brixx WorldSBK) ha recuperado cuatro posiciones en la primera vuelta y se ha situado a rueda de su compañero Andrea Locatelli (Pata Yamaha with Brixx WorldSBK), que rodaba detrás del dúo de cabeza.

En la quinta vuelta, Redding ha cazado a Rea y le ha relevado al frente del grupo. Dos vueltas más tarde, Razgatlioglu ha atrapado a su compañero de equipo para situarse en tercera posición.



Las últimas vueltas de la carrera no han visto ya cambios en las posiciones delanteras. Un Redding que no ha tenido el menor fallo ha volado hacia la línea de meta y la ha cruzado con 2’5 segundos de margen sobre Jonathan Rea para cosechar su quinto podio consecutivo en este curso.

Rea ha sumado su 17o podio de la temporada y el 202o de su carrera y Razgatlioglu ha visto la bandera a cuadros a casi seis segundos del ganador para sumar su 15o podio de la temporada. Por sexta vez en la campaña 2021, Redding, Rea y Razgatlioglu se han repartido las posiciones del podio. Mañana se disputará la segunda carrera a las 14 horas.