Roba una bici en Pamplona y cuando le pillan alega que la sustrajo porque estaba borracho, cansado y quería llegar antes a su domicilio de noche

La Policía Nacional detuvo a lo largo de la semana pasada en Navarra a diez personas, ocho en Pamplona y dos en Tudela, como resultado de las denuncias interpuestas en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano, así como de las llamadas recibidas en la sala del 091 y las consiguientes investigaciones policiales desarrolladas.

Un joven de 20 años fue arrestado como presunto autor de un delito de hurto por sustraer una bicicleta valorada en setecientos (700) euros. Los hechos ocurrieron la noche del lunes, cuando el propietario prestó su bicicleta a un amigo que la dejó candada en el Monumento al Encierro, resultando que cuando fue a recogerla, ya no estaba donde la había dejado. Días después, un joven fue localizado circulando con la bicicleta por la ciudad. Ante el requerimiento de los agentes, manifestó que se la había prestado un amigo para hacer una gestión en el centro y, cuando los actuantes localizaron a su amigo, éste reveló que una noche cuando regresaba a casa bajo los efectos del alcohol, y al ver la bicicleta aparcada en la calle la cogió para llegar a su domicilio antes ya que se encontraba muy cansado. El joven fue detenido por un delito de hurto y la bicicleta recuperada fue entregada a su legítimo propietario.

Hay que destacar la detención del presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar que, tras la denuncia interpuesta en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano (ODAC) de la Jefatura Superior de Policía Nacional, en la cual, la víctima manifestó que estando en su domicilio, el presunto agresor se personó en la vivienda con otra persona, causando una discusión en la que el detenido agredió a su ex pareja tanto física como verbalmente.

Una vez se tuvo conocimiento de estos hechos, la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) estableció un dispositivo de localización del presunto autor, habida cuenta de los antecedentes violentos del mismo. El detenido, que ya había sido arrestado por hechos similares en anteriores ocasiones, fue puesto a disposición judicial.

Otra de las intervenciones a destacar fue la detención de un varón de 25 años como presunto autor de un delito de atentado contra agentes de la autoridad y daños. Los hechos sucedieron en la vía pública, mientras los agentes del Grupo de Atención al Ciudadano realizaban servicio de prevención de la delincuencia. En un momento dado, observaron como un individuo caminaba con la mascarilla bajada. Por tal motivo, los policías procedieron a su identificación, sin que facilitara sus datos de filiación y respondiendo con grandes faltas de respeto como “sois todos unos hijos de puta que no valéis para nada, claro como no tenéis trabajo, me queréis joder a mí, mierdas”.

Tras insistir los agentes en que les facilitara los datos de filiación, el detenido les tiró su documentación y fue cuando atacó a uno de ellos fracturando el retrovisor de un vehículo estacionado. Al proceder a su detención, fue reducido, ya que ejerció resistencia activa e intentó agredir a los agentes en todo momento.

También por un delito de desobediencia, resistencia y atentado contra agente de la autoridad dos jóvenes de 19 años fueron arrestados la noche del sábado en una calle del centro de Pamplona después de que un matrimonio llamara al 091 solicitando ayuda. Los posteriormente detenidos les habían increpado a la salida de un restaurante, llegando a amenazarles de muerte. A la llegada de las dotaciones policiales, los presuntos autores intentaron huir, oponiendo resistencia activa a la detención y lanzando patadas y cabezazos contra los agentes actuantes. Ambos fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia número Dos de los de Pamplona.

En otra intervención, un varón de 32 años fue detenido después de escaparse del centro médico donde estaba ingresado para ser atendido de la patología que padece y que le llevó a pasar 23 horas encaramado a una grúa y de la que bajó gracias a la gestión y pericia del negociador de Policía Nacional y al psicólogo. El detenido provocó lesiones a dos agentes policiales y salió huyendo. Horas después fue localizado en la estación de autobuses de Pamplona y detenido por un delito de atentado contra agente de la autoridad, siendo reintegrado de nuevo al Complejo Hospitalario de Navarra para recibir el tratamiento médico adecuado.

Asimismo se detuvo en Pamplona al presunto autor de un delito de amenazas. La víctima interpuso denuncia en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano de Tudela por haber recibido una llamada telefónica amenazante hacia él y su familia.

En otra intervención y por parte de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras se procedió a la detención de un varón de 24 años al que le constaba una resolución de expulsión por Delegación del Gobierno de Navarra.

En Tudela

En Tudela, un varón de 27 años fue detenido como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar. La víctima, pareja sentimental del detenido, había presentado una denuncia contra él, en una localidad de La Rioja. También en la localidad rivera, se detuvo a un hombre de 36 años por un delito de estancia irregular.

Asimismo durante la semana la Policía Nacional ha atendido un total de 714 requerimientos telefónicos a través de la sala del 091, 609 informativas y 105 operativas, y se han recibido un total de 192 denuncias en las Oficinas de Atención al Ciudadano que Policía Nacional tiene en la Comunidad Foral Navarra, generado los correspondientes investigaciones policiales .