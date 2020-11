Roberto Torres: “Estoy donde quiero estar, donde siempre he querido estar”

Facebook Twitter WhatsApp

El de Arre ha comparecido en rueda de prensa tras ampliar la vinculación con la entidad rojilla hasta 2023

Esta mañana, Roberto Torres ha comparecido en rueda de prensa después de que ayer se anunciara de manera oficial su renovación con el Club Atlético Osasuna hasta 2023. El centrocampista de Arre amplió de esta manera su vinculación con la única camiseta que ha vestido como futbolista. “Es un momento importante en mi carrera, un momento feliz en mi vida. Estoy donde quiero estar, donde siempre he querido estar. No he visto más allá que vestirme de Osasuna cada fin de semana porque creo que no hay nada más bonito para un navarro que eso. Estoy muy contento, es una renovación hasta 2023 como mínimo, porque por supuesto que a mí me gustaría estar más años aquí porque creo que estoy bien físicamente, que hago mucho por estarlo y que voy a seguir haciéndolo porque de nada vale haber firmado este contrato y que se quede aquí, sino que tengo que seguir trabajando día a día, seguir mejorando porque siempre se puede mejorar mucho y en ello va a estar mi cabeza el día a día”, ha comentado el ‘diez’ en su intervención.

Roberto Torres ha valorado la importancia de la renovación y ha mostrado su ambición para seguir creciendo de la mano del único club que ha defendido a lo largo de su carrera. “Significa que estoy haciendo muchas cosas bien. Al final, no por ser un jugador de la casa es esta renovación, sino por mi rendimiento, que es lo único que vale. No vale el pasado, vale el presente. Mi rendimiento ha sido muy bueno y esta renovación me la he merecido, las cosas como son. También es verdad que lo de antes no vale nada, que tengo que seguir trabajando y demostrando que ha sido un acierto que pueda continuar con el club y estoy tremendamente contento. Poder jugar en el equipo de mi tierra. Pocas veces se ve lo que estoy viviendo yo y creo que lo tengo que disfrutar, que me tengo que acordar día a día de lo privilegiado que soy y trabajar día a día es el mayor secreto.

“Osasuna es algo que va más allá para la gente”

“Es evidente que el club sabe de sobra que Osasuna ha sido siempre un club con una base de jugadores de casa porque creo que tiene que ser así. Es verdad que en estos últimos meses hemos renovado todos los jugadores que somos de la casa y que más tiempo llevamos y creo que es algo súper importante. Sabemos de sobra qué es Osasuna y qué significa. De cara a la gente que viene, que siempre es gente comprometida, estamos también nosotros para poder ayudar a la gente a que entienda lo que es Osasuna porque no solo es un club o un equipo, es algo que va mucho más allá para la gente. Y el hecho de que podamos transmitir lo que es Osasuna, sus valores, todo lo que rodea a Navarra… Es tan importante que lo que está haciendo el club es algo bonito. Estamos muy agradecidos, pero creo que estamos demostrando con creces que nos merecemos estar aquí. El club no va a regalar nada a nadie y una cosa es que seamos importantes por ser de casa y otra que nos regalen el estar aquí simplemente por ser de aquí”, ha sentenciado el mediocampista rojillo.