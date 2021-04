Rubén García: “Va a ser difícil, pero vamos con la máxima ambición en el partido contra el Villarreal”

Facebook Twitter WhatsApp

El atacante rojillo ha atendido a los medios de comunicación en una rueda de prensa telemática

Esta mañana, Rubén García ha comparecido ante los medios de comunicación en una rueda de prensa telemática realizada en Tajonar. El ‘catorce’ rojillo ha analizado el transcurso de una temporada que encara su recta final y el próximo compromiso liguero de Osasuna, que se desarrollará ante el Villarreal el domingo 11 de abril a las 14:00 horas en el Estadio de la Cerámica.

“Vamos con el respeto que tienes que llevar a un campo como es el Estadio de la Cerámica, pero somos conscientes de que estamos haciendo las cosas bien defensivamente. Ellos son un equipo que arriba tiene mucha dinamita, que suele ser un equipo que tiene mucha facilidad para hacer gol. Partiendo de la base de intentar reducir su estadística goleadora, creo que podemos hacer un buen partido y, si tenemos la suerte de cambiar esa mala racha de cara a gol, por qué no llevarnos la victoria o un punto, que en un campo como el del Villarreal y con la racha con la que llegan sería algo positivo”, ha comentado Rubén. Además, ha agregado: “En los dos, tres últimos meses no recuerdo un partido en el que no hayamos estado dentro del resultado o con posibilidad de irte con puntos en cualquier campo. Entonces, partiendo de esa base vamos a ese campo sabiendo que va a ser difícil, pero con la máxima ambición y confiando en cada compañero y en nosotros mismos”.

El centrocampista rojillo también fue preguntado el momento que atraviesa el equipo. “Hay muchos equipos que ahora mismo se cambiarían por nosotros. Igual juegan mejor, pero no están teniendo esos resultados y seguramente se cambiarían por nosotros. Yo mismo he tenido experiencias de estar en equipos en los que eres muy atrevido, de disfrutar con el balón, pero luego otras cosas que no teníamos nos hicieron en ese caso descender de categoría. Por suerte, ahora estamos en una posición más o menos agradable, pero también somos conscientes de que queda mucho por hacer y si tenemos esos dos, tres partidos que seguimos con esa dinámica a nivel defensivo y cambiamos un poco el tema ofensivo, seguramente podamos decir que hemos cumplido el objetivo”.