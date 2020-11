Saiz defiende un Presupuesto sin “exclusión” y “volcado en gasto social” y Esparza censura el pacto con Bildu

Facebook Twitter WhatsApp



La consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, Elma Saiz, ha defendido este jueves en el pleno del Parlamento foral el proyecto de Presupuestos Generales de Navarra para 2021, que según ha dicho, está “volcado en el gasto social” y se ha elaborado “dejando de lado exclusiones para tratar de fortalecer todo lo posible unas cuentas que no son para ningún grupo político sino para toda la ciudadanía”.

Por su parte, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha señalado que el proyecto de Presupuestos “blanquea a EH Bildu, fortalece al independentismo vasco en Navarra, va frenar el desarrollo económico y social de esta tierra”. “Este es su proyecto para Navarra, con nosotros no cuente”, ha dicho a la presidenta María Chivite, durante el debate de la enmienda a la totalidad que ha presentado Navarra Suma a los Presupuestos.

En la defensa del proyecto de Presupuestos, la consejera ha afirmado que los Presupuestos “siempre son esenciales, pero este año ese adjetivo se queda corto, y debemos dar la talla”. “El Gobierno de Navarra se ha puesto a trabajar desde el primer minuto, consciente de la entidad del problema que tiene la ciudadanía”, ha dicho, para defender “una política útil y con mayúsculas, que escucha y ofrece argumentos, desde la lógica discrepancia, pero siempre con argumentos, sin recurrir a los insultos”.

Elma Saiz ha afirmado que “se entienden las discrepancias, posicionamientos contrarios a algunas políticas que presenta el Gobierno de María Chivite, pero por encima de eso más que nunca está la necesidad de contar con unos Presupuestos”.

La consejera ha afirmado que la decisión de Navarra Suma de presentar una enmienda a la totalidad “demuestra que no ha existido esa política con mayúsculas y es una pena que haya quien haya decidido bajarse del barco de unos Presupuestos destinados a reactivar la economía navarra en beneficio de los navarros”.

Elma Saiz ha afirmado que Navarra Suma “tiene ante sí un papelón, porque estamos para debatir unas cuentas que de antemano contaban su abstención siempre y cuando no contarán con el apoyo del otro grupo de la oposición -EH Bildu-, pero este Gobierno ha trabajado dejando de lado exclusiones para tratar de fortalecer todo lo posible unas cuentas que no son para ningún grupo político sino para toda la ciudadanía”.

La consejera ha defendido además el contenido del proyecto de Presupuestos. “La deseada salida de esta crisis es justo la cara opuesta a la manera en la que se pretendió salir de la anterior crisis -de 2008-, en la que Navarra no puedo tener presupuestos actualizados durante tres años consecutivos. Hemos conseguido salvar 2020 sin recortes presupuestarios y nos encontramos en una buena posición par afrontar los retos que nos va a marcar 2021”, ha indicado.

Elma Saiz ha afirmado que el proyecto de Presupuestos “se vuelca con el gasto social, más del 55% del gasto se va a destinar al área social y queremos que estas cuentas sean una red de seguridad del Estado de Bienestar”. Junto a ello, ha dicho que se contemplan más de 500 millones a proyectos dentro del Plan Reactivar Navarra.

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que su grupo ha presentado una enmienda a la totalidad tanto al proyecto de presupuestos como al acuerdo con EH Bildu. Esparza ha dicho a la presidenta María Chivite que “hoy hay miles de socialistas que rechazan lo que ha hecho, miles de socialistas a los que no les contó lo que iba a hacer, rechazan sus pactos, sus cesiones, su blanqueamiento de una formación como EH Bildu, miles de socialistas que se sienten engañados porque no les advirtió de que iba a entregar Navarra a los testaferros de ETA, no les contó que iba a renunciar a sus principios y valores, a su programa”.

Esparza ha afirmado que esos “miles de socialistas nunca imaginaron que una socialista iba a hacer con ligeros matices las mismas políticas que hizo el cuatripartito nacionalista independentista vasco de la pasada legislatura, todo por la presidencia del Gobierno, lo único que les interesa”. “Hay socialistas a los que les produce náuseas su pacto con Bildu”, ha asegurado.

Además, el portavoz de Navarra Suma ha afirmado que Chivite “comete una enorme irresponsabilidad, tenía la oportunidad de haber impulsado políticas moderadas y de progresos para Navarra y ha elegido profundizar en las políticas radicales de los independentistas vascos”.

Según Esparza, “el pacto entre el PSN y EH Bildu significa un frenazo al desarrollo económico y social de Navarra, no recoge ayudas a las empresas para mantener empleos, no invierte en mejorar nuestro sistema sanitario, no nos hace más competitivos”.

