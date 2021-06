Salud amplía el rango de fechas disponibles y flexibiliza la elección del lugar para recibir la vacuna de coronavirus en los grupos pendientes

Facebook Twitter WhatsApp

El grupo de 30 a 39 años puede acceder ya al sistema de cita web sin SMS previo, y se anunciará progresivamente la apertura a los demás grupos de edad inferior

El sistema de citación para vacunarse frente al COVID-19 permite desde hoy acceder a un mayor rango de fechas para recibir la dosis en los nuevos grupos a los que se vaya abriendo la citación, cuya apertura se irá anunciando progresivamente y en cuya composición se agruparán tramos de edad.

En concreto, todos los integrantes del grupo de 30 a 39 años que no hayan sido contactados, así como las personas mayores de esa edad que no se hayan vacunado todavía, pueden entrar ya directamente en el sistema de cita sin necesidad de recibir el SMS que hasta ahora daba acceso a la plataforma de citación y que dejará de enviarse para anunciar la apertura del proceso en cada grupo. Salud sí recurrirá a estos mensajes, así como a llamadas telefónicas, como recordatorio posterior, con el fin de ofrecer la posibilidad de vacunarse a aquellas personas que no se hayan citado en un primer momento.

Esta ampliación en el rango de fechas se verá acompañada en las zonas rurales de un aumento en el número de días disponibles, al agrupar en determinadas localidades la actividad vacunal de las zonas básicas circundantes, optimizando de este modo los recursos sanitarios y sin descartar repescas posteriores en esas zonas en función de la demanda.

Asimismo, las zonas básicas del área de Pamplona / Iruña más alejadas de la capital tendrán la posibilidad de escoger los fines de semana alguno de los puntos de vacunación de Pamplona como lugar para recibir la dosis. Las zonas básicas que rodean a Pamplona se vacunarán en los puntos de la capital navarra.

No hay variaciones en cuanto al sistema seguido hasta ahora en las otras dos áreas de salud, es decir, que los habitantes del Área de Salud de Estella seguirán acudiendo a los puntos de sus zonas básicas, mientras que en el Área de Tudela se siguen centralizando las vacunaciones en la capital ribera.

Mediante esta mayor disponibilidad en fechas y lugares de vacunación, se persigue que las personas usuarias puedan realizar una mayor planificación personal de su proceso de vacunación, acorde con el período estival, y la consiguiente previsión de vacaciones. Se tiene además en cuenta el perfil de los grupos de edad a los que se dirige en este momento la campaña de vacunación: más joven, con más movilidad y, mayores habilidades digitales y acceso a nuevas tecnologías.

Tramos más amplios

En esta nueva etapa del proceso de inmunización, se seguirá manteniendo, como hasta ahora, el orden de mayor edad en la apertura progresiva de los grupos, si bien se agruparán tramos de edad más amplios. Asimismo, pueden solaparse tramos al abrirse la vacunación a nuevos grupos antes de completar la de los anteriores.

El propósito es mantener un equilibrio entre la disponibilidad de citas y la afluencia poblacional a los puntos de vacunación, que responda a un proceso dinámico en el que, por otra parte, las agendas pueden ampliarse en función de la disponibilidad de nuevas dosis. En razón de estas previsibles ampliaciones, Salud recomienda que, si en momentos puntuales no hay fechas disponibles, se intente el proceso de citación en los días siguientes.

Hasta el momento el Departamento de Salud ha inoculado 565.843 dosis y hay 228.351 personas con pauta completa. Además de los contrastados beneficios sanitarios, en cuanto a protección contra contagios, hospitalizaciones y fallecimientos explicitados en el último boletín epidemiológico, el disponer de una pauta completa facilita la movilidad internacional segura si se acredita mediante el pasaporte covid, que ya tienen 63.189 usuarios. La vacunación, además, en determinadas circunstancias exime de cuarentenas condicionadas a los contactos estrechos de positivos, según determina la última actualización de la estrategia de vacunación que en Navarra entra hoy en vigor, una protocolizada su operativización.

Zonas de vacunación

En esta nueva etapa del proceso de vacunación, se agrupan en una sola varias zonas básicas del Área de Pamplona. Así, las zonas básicas de Tafalla, Artajona, Olite y Carcastillo se unificarán en una que tendrá como punto de vacunación el centro Kulturgune de Tafalla; Altsasu / Alsasua, Etxarri Aranatz, Leitza e Irurtzun se agruparán también en una sola zona, en la que las dosis se administrarán unos días en Altsasu (frontón Burunda) y otros, en Irurtzun (polideportivo); asimismo, se agrupan las zonas de Lesaka, Elizondo y Doneztebe / Santesteban, que se vacunarán en el polideportivo de Doneztebe; las zonas básicas de Peralta / Azkoien (centro cultural), Isaba / Izaba (frontón), Valle de Salazar / Zaraitzu (Casa del Valle de Ezcároz), Sangüesa / Zangoza (Frontón Cantolagua) y Auritz / Burguete (centro de salud) seguirán funcionando de manera descentralizada, como hasta ahora.

Los habitantes de todas estas zonas tendrán además la posibilidad de elegir vacunarse en Pamplona el fin de semana. Las zonas básicas que rodean a Pamplona (Aoiz / Agoitz, Puente la Reina / Gares, Ultzama, Sarriguren, Orkoien, Huarte / Uharte y Noáin) se vacunarán en los puntos de la capital navarra (antiguo colegio de Maristas y Polideportivo UPNA).

Solicitud de cita

Salud informará de la apertura progresiva de los nuevos grupos de vacunación mediante anuncios en los principales medios de comunicación y en redes sociales. Una vez que se elimina la necesidad de recibir SMS de aviso, el acceso al sistema de citación se realizará de manera proactiva por los integrantes de los grupos de edad correspondientes.

Como hasta ahora, este acceso puede hacerse de manera online y telefónica. En internet se accederá a través de la dirección citasalud.navarra.es, y telefónicamente, mediante los números 948 370 130 en el Área de Pamplona, 948 370 135 en el Área de Estella, y 948 370 140 en el Área de Tudela. En este enlace puede accederse a un tutorial sobre el proceso de cita online.

El acceso al sistema de citación permanecerá abierto también para aquellas personas de los grupos de mayor edad que por cualquier motivo no se hayan vacunado cuando se abrió el acceso a su grupo correspondiente.

Asimismo, se mantienen abiertos los canales de información sobre el proceso de vacunación que venían funcionando hasta ahora. Así, cualquier duda o incidencia sobre vacunas puede dirigirse al servicio de información ciudadana Infovac, a través de un teléfono único para toda Navarra (948 370 120) o mediante los correos electrónicos vacunacion@navarra.es o txertaketa@navarra.es. De igual manera, puede consultarse información complementaria sobre el proceso de vacunación en la web https://coronavirus.navarra.es/es/.

Nueva etapa de vacunación en periodo estival

Osasunbidea inicia así una nueva etapa en el proceso de vacunación de cara a su tramo final hacia la inmunidad de grupo, coincidente además con el periodo estival y con la apertura del proceso a unos grupos etarios de características distintas a los vacunados hasta ahora.

El proceso ha tenido hasta ahora dos grandes fases. La primera se desarrolló entre enero y abril y tuvo tres características básicas. La primera, el importante condicionante de la limitación de los suministros y del abanico de vacunas disponibles, lo que obligó a un gran esfuerzo logístico y de priorización. En ese primer trimestre el objetivo fue proteger a los más vulnerables o expuestos por sus características propias (personas mayores de residencias y domicilios, entre otros) o sus funciones (profesionales sanitarios y sociosanitarios) con un sistema de citación y vacunación muy proactivo y dirigido basado en llamadas telefónicas directas, listados y equipos de vacunación móviles.

Más tarde llegó una segunda gran fase marcada por la puesta en marcha del sistema de cita web a mitades de abril (hasta el día de hoy se han tramitado por esta vía 133.447 citas), que ha venido conviviendo con otros de llamadas telefónicas y listados en el caso de profesionales esenciales, cuya vacunación ya se ha concluido. Ha sido una etapa en la que la sociedad ha empezado a tomar la iniciativa, aunque muy dirigida y acotada por SMS según cohortes de edad y zonas, y en el que se ha contado con muchas más dosis semanales. De hecho, esta misma semana se están inoculando más de 52.000 dosis.

Con este enfoque y sistema de citación han ido pasando por los puntos de vacunación las diversas generaciones por grandes tramos. Tras priorizar en la primera fase a los de más de 70 años -colectivos de población muy vulnerables ya totalmente protegidos-, se fue bajando al grupo 60-69 años (la mayor parte de ellos verán cerrada su pauta para finales de julio), 50-59 años; 40-49 años; 30-39 años… Precisamente en este tramo de ha decido la transición a una nueva etapa y sistema en los términos explicados.

En cuanto a metodología estará basada en un protagonismo prioritario de la propia ciudadanía mediante la autocita vía web, de manera que los mensajes y llamadas serán ya más de recordatorio y repesca que de llamamientos y convocatorias como hasta ahora. Bastará estar en un tramo de edad activo para poder lograr una cita con unos mayores márgenes temporales y geográficos, aunque la previsión de una reducción en suministros de vacunas actuará como limitante de huecos en las agendas de julio abiertas para las primeras vueltas, ya que el objetivo estratégico es cerrar pautas completas en la mayor parte de personas y grupos ya en marcha para garantizar el mayor nivel de protección, usuarios que ya cuentan con una cita que se respetará.

Vacunación de este fin de semana

Este sistema arranca hoy mismo y se solapará durante este fin de semana con el previo más proactivo mediante el que ya está prevista la vacunación de 11.913 personas en las áreas de salud de Navarra; en concreto se administrarán entre sábado y domingo 8.306 dosis en Pamplona, 726 en Estella y 2.881 en Tudela, en los puntos ordinarios de vacunación que han venido funcionando hasta ahora.