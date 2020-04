Salud asegura haber retirado ya más del 90% de las mascarillas defectuosas repartidas en Navarra

Facebook Twitter WhatsApp

Se realizarán pruebas PCR a todas las y los profesionales sanitarios y sociosanitarios que puedan haber utilizado estas mascarillas defectuosas remitidas por el Ministerio de Sanidad

Pamplona-Iruña, 20 de abril de 2020

El departamento de Salud ha recuperado y retirado más del 90% (43.467 uds.) de las mascarillas defectuosas que se repartieron en hospitales, centros de salud y centros sociosanitarios entre el 1 y el 16 de abril, procedentes de una partida suministrada por el Ministerio de Sanidad. Estas mascarillas de la marca ‘Garry Galaxy’ N95 contenidas en envase verde, repartidas en hospitales, centros de salud de la red de Atención Primaria y centros sociosanitarios, no son compatibles con la protección homologada correspondiente a la clasificación europea del modelo FFP2. El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea realizará pruebas PCR a todo el personal sanitario y sociosanitario que pueda haber utilizado alguna de las 4.113 mascarillas con el fin de extremar la prevención y su protección, tal y como se ha trasladado oficialmente a los sindicatos, así como el procedimiento para realizar estas pruebas, además de información sobre la situación generada.

En total, de las 47.660 unidades suministradas por el Estado a Navarra, el Departamento de Salud ha recuperado y retirado 43.467. Es decir, son 4.113 (8,62%) las unidades de estas mascarillas defectuosas las que no se han recuperado y que puedan ser devueltas en parte en las próximas horas. El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del SNS-O envió una alerta de retirada para todos los centros el jueves 16 de abril tras recibir la comunicación oficial por parte del Ministerio de Sanidad. No obstante, al tener información previa de que el Ministerio estaba estudiando la validez de las mascarillas, el producto se dejó de servir desde almacén el día 14 de abril. Entre el material recibido, se comprobó que un lote determinado, con 12.670 mascarillas, no cumplía con la protección indicada y exigida, lo que motivó la retirada de todos los lotes de mascarillas de la empresa Garry Galaxy N95 en envase verde enviadas por el Ministerio de Sanidad.

Por otro lado, el Departamento de Salud, a través de la Dirección de Profesionales del SNS-O, ha trasladado un comunicado a los agentes sindicales para abordar conjuntamente el proceso de identificación del material defectuoso mediante la comunicación recíproca entre los distintos servicios asistenciales que se han podido ver afectados y su personal correspondiente. Además de ofrecer información detallada sobre la situación generada por el reparto de este material defectuoso, Salud ha transmitido la decisión de realizar las pruebas PCR que sean necesarias y el procedimiento para llevarlas a cabo, con los que garantizar que todos y todas las profesionales sanitarios y sociosanitarios que hayan podido emplear este material en condiciones de riesgo de contagio por COVID-19 sean testados.

Las mascarillas con denominación N95 siguen la normativa estadounidense del Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH por sus siglas en inglés); y tienen una eficiencia de filtración de al menos el 95% para partículas de 0,3 micras de diámetro. La falta de equivalencia entre normativa americana y europea, sitúa el nivel de protección de este tipo de mascarillas entre la FFP2 (eficiencia de filtración del 92%) y FFP3 (eficiencia de filtración del 98%) europeas. Aunque las mascarillas de la marca ‘Garry Galaxy’ hacían referencia al nivel de protección N95, tras la comprobación por parte del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) de que no cumplían con la protección adecuada, se decidió retirar los lotes del producto distribuido a diferentes Comunidades Autónomas, entre ellas Navarra.