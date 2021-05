Salud comenzará a contactar la próxima semana con la población entre los 40 y los 49 años

Facebook Twitter WhatsApp

Salud advierte del impacto de variantes de Covid-19 diferentes a la británica que pueden tener “mayor transmisibilidad”

El Departamento de Salud ha mostrado su preocupación ante la detección en las últimas semanas de agrupaciones de casos, posiblemente debidos a otras variantes que no son la británica, que “podrían conllevar mayor transmisibilidad y cierto grado de evasión al efecto de la vacuna”.

Por este motivo, unido, además, al incremento de la movilidad social, Salud ha insistido en la importancia de “mantener las medidas de protección más estrictas, tanto a nivel individual como colectiva, para prevenir la transmisión de la infección”, y ha recordado que las personas vacunadas todavía pueden adquirir la infección, presentar síntomas graves y también pueden transmitir la infección.

El Departamento de Salud continúa con su estrategia de vacunación en la inmunización, por un lado, cerrando ya el grueso la citas para primera dosis del grupo poblacional entre los 50 y 55 años, y por otro, la próxima semana se va a comenzar a contactar, de forma gradual, con la población por debajo de 50 años, empezando por los de 49 años, y bajando hasta los 40 años. Las primeras citaciones se realizarán para vacunarse la semana del 7 al 13 de junio.

No obstante, el Servicio Navarra de Salud-Osasunbidea ha recordado la importancia de no descuidar las medidas de protección individual y colectiva, ya que “se están detectando más brotes en diferentes ámbitos”, al tiempo que ha advertido del “incremento del peso específico en la secuenciación de nuevas cepas no británicas, que ya llegan al 5%”.

Los diferentes estudios y experiencias de otros países las consideran un factor “potencialmente desequilibrante, tanto en transmisión como en impacto asistencial”, ha apuntado.

El Gobierno de Navarra seguirá monitorizando, por otra parte, los efectos del proceso de flexibilización en función de la evolución sanitaria y epidemiológica.