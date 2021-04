Salud contactará con las personas de 80 años en adelante que quedan por vacunar

Facebook Twitter WhatsApp

Salud recuerda que no hay que llamar a los centros de salud para solicitar cita para la vacunación.

A lo largo de hoy y durante el fin de semana, Salud continúa contactando con las personas de 80 años o más que residen en Navarra y que quedan por vacunar. En este grupo poblacional, más del 96% ha recibido al menos una dosis.

Estas personas recibirán una llamada en la que se les ofrecerá día y hora para recibir la vacuna, sin que sea necesaria otra gestión por su parte. No obstante, al igual que el resto de la población, tienen a su disposición el teléfono de información sobre la campaña de vacunación Infovac, 948 370 120, que el Departamento de Salud puso en marcha ayer jueves y cuyo operativo está previsto reforzar con el fin de garantizar un mejor servicio a la ciudadanía. Este teléfono atiende todos los días, fines de semana incluidos, de 8 a 22 horas. Asimismo, es posible formular dudas o consultas sobre la vacunación a través de los correos electrónicos vacunacion@navarra.es o txertaketa@navarra.es.

Salud recuerda que no hay que llamar a los centros de salud para solicitar cita para la vacunación.

Por otro lado, prosigue a lo largo del fin de semana el sistema iniciado esta semana por Salud para que las personas de los grupos seleccionados para vacunarse puedan gestionar su cita. En concreto, se ha comenzado por el grupo de las personas con edades comprendidas entre los 70 y los 79 años de edad, parte de las cuales ha recibido ya un mensaje SMS en sus teléfonos móviles para que puedan solicitar la cita, bien sea a través de un enlace web a una página de Salud o bien a través del teléfono que se les indicará en el mismo mensaje. Una vez recibido el SMS, la cita se puede formalizar en las 72 horas siguientes. Si pasado este plazo no se ha contactado con el servicio de citación, el Departamento de Salud llamará a las personas que no se haya citado para ofrecerles la posibilidad de hacerlo. También se contactará telefónicamente con aquellas personas seleccionadas para vacunarse y con las que no se haya podido contactar a través de SMS.