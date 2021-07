Salud dice que “no tiene ningún sentido” organizar vaquillas en verano aunque esté permitido y lo desaconseja

Facebook Twitter WhatsApp

Artundo afirma que las condiciones de la orden foral que lo permite son “imposibles de cumplir”

El director general de Salud del Gobierno de Navarra, Carlos Artundo, ha afirmado este viernes que “no tiene ningún sentido” organizar este verano encierros con vaquillas en las localidades navarras, pese a que la orden foral sobre restricciones contra el Covid-19 sí las permite, y ha asegurado que la recomendación de Salud es que no se celebren.

El director general de Salud ha afirmado que “no está prohibido” organizar estos encierros “con una serie de condiciones que hemos puesto que en estos momentos no se pueden cumplir, es completamente imposible cumplir”. “Nuestra recomendación es que este año no se hagan espectáculos en la calle con vacas. No tiene ningún sentido, ya se podrán hacer el año que viene, pero este año no tenemos las condiciones”, ha dicho, durante una rueda de prensa que ha ofrecido junto con la Confederación Empresarial Navarra, la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra y la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) con el fin de abordar la flexibilización de medidas para este verano y trasladar un mensaje de prudencia.

En la misma línea que Artundo, el presidente de la FNMC, Juan Carlos Castillo, ha afirmado que “no todo aquello que se autoriza es viable ni se puede organizar”.

Así, sobre las vaquillas ha afirmado que “con los medios que tenemos y las condiciones que se establecen, es prácticamente inviable y no podemos organizar esta actividad y a la vez garantizar que se cumpla el distanciamiento social”. “No todo lo que se autoriza debemos organizarlo ni estamos obligados a ello”, ha afirmado.

Castillo ha dicho que en condiciones restrictivas se pueden organizar espectáculos taurinos “pero donde se puedan garantizar aforos y la protección contra el Covid”.

