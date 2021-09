Salud Pública confirma que la vacunación ha evitado más de 2.700 hospitalizaciones, 300 ingresos en UCI y 1.100 defunciones en Navarra

Facebook Twitter WhatsApp

La incidencia del Covid-19 se redujo un 33% la semana del 6 al 12 de septiembre respecto a la semana anterior

El último informe epidemiológico, elaborado por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), subraya de nuevo la eficacia de la vacuna como herramienta de prevención frente al COVID-19. Así, destaca que, por efecto directo de la vacuna, se han evitado 12.300 infecciones sintomáticas, 2.700 ingresos hospitalarios, 300 ingresos en la UCI y 1.100 defunciones por esta causa.

En lo que llevamos de quinta ola, la vacunación ha prevenido el 43% de los casos sintomáticos, el 82% de las hospitalizaciones, el 76% de los ingresos en la UCI y el 95% de las defunciones, resalta Salud Pública.

En comparación con la semana previa, se observan cambios “sin tendencia bien definida” en el número de ingresos hospitalarios por COVID-19, que pasan de 16 a 26; en los ingresos en la UCI, que pasan de 3 a 5; y en el número de defunciones, que bajan de 6 a 2. Al estar vacunada gran parte de la población joven, la media de edad de los casos hospitalizados ha ascendido a 70 años.

No obstante, a día de hoy la hospitalización en los centros navarros se mantiene, especialmente en las unidades de intensivos, donde, hasta las 24 horas de ayer, permanecían ingresadas un total de 15 personas, cuya edad media se situaba en los 50,3 años. En planta permanecían hospitalizados 46 pacientes, con una edad media de 67,2 años.

El Ejecutivo foral ha destacado que Navarra continúa siendo una semana más y desde el 17 de septiembre de 2020, la comunidad autónoma que más pruebas diagnósticas de COVID-19 realiza en relación con su población: 1.716,33 por mil habitantes, según la estadística oficial del Ministerio de Sanidad. La media estatal se sitúa en las 1.207,84 por cada mil habitantes.

EFECTIVIDAD DEL 90% PARA PREVENIR INGRESOS EN UCI Y DEFUNCIONES

La efectividad promedio de las vacunas de COVID-19 en Navarra se estima en el 62% con una dosis y el 73% con pauta completa para prevenir casos sintomáticos, y en el 80% con una dosis y el 92% con vacunación completa para prevenir ingresos hospitalarios por el virus. La efectividad de la vacunación completa para prevenir ingresos en la UCI y defunciones supera el 90%.

La efectividad de las vacunas para prevenir todas las infecciones, incluidas las asintomáticas, es algo inferior: del 55% con vacunación parcial y del 69% con pauta completa. Por esta razón, desde Salud Pública se insiste en que las personas vacunadas mantengan medidas preventivas complementarias para no infectarse y no contagiar. “La protección de la vacuna no se alcanza hasta transcurridos 14 días tras completar la pauta, por lo que la relajación de las medidas preventivas tras recibir la primera dosis puede contrarrestar la protección que aporta la vacuna”, ha advertido.

Desde el comienzo de la vacunación en Navarra se estima que se han prevenido por efecto directo de la vacuna más de 12.300 infecciones sintomáticas, 2.700 ingresos hospitalarios, 300 ingresos en UCI y 1.100 defunciones por COVID-19. A este impacto hay que sumarle el efecto indirecto de reducción de la circulación de coronavirus por la inmunidad de la población.

En esta quinta ola, la vacunación ha prevenido el 43% de los casos sintomáticos, el 82% de las hospitalizaciones, el 76% de los ingresos en la UCI y el 95% de las defunciones por COVID-19. En ausencia de vacunación, la quinta onda pandémica “hubiera tenido un impacto considerablemente mayor en Navarra y hubieran sido necesarias medidas preventivas mucho más drásticas de reducción de la interacción social y de movilidad”, ha remarcado.

DESCENSO DEL 33% EN LA INCIDENCIA

En la Comunidad foral se han administrado, hasta el día de ayer martes, un total de 962.736 dosis y 504.709 personas tienen la pauta completa de vacunación. El porcentaje de personas con pauta completa se sitúa en el 86,8% de la población vacunable (mayores de 12 años) y en el 76,4% de la población total.

Así, en la semana del 6 al 12 de septiembre se han confirmado 387 casos por PCR o por antígeno (59 por 100.000 habitantes), lo que supone un descenso del 33% respecto a la semana anterior, en la que se notificaron 589 casos por PCR o por antígeno (89 por 100.000 habitantes).

Desciende la incidencia en todos los grupos de edad, siendo los descensos más pronunciados en los grupos de 15 a 34 años. Todos los grupos de edad mayores de 15 años presentan tasas por debajo de 100 casos por 100.000. En los de 5 a 14 años la tasa es de 114 por 100.000 y en menores de 5 años 103 por 100.000.

Los casos de transmisión en domicilio explican el 47% de las infecciones, el ámbito social el 11% de los casos, y los casos que desconocen el origen de la infección son el 27%. El ámbito laboral se ha asociado con el 3,1% de los casos, el escolar con el 3,4% y el ámbito socio-sanitario con el 9%.

La variante Delta es responsable del 99% de los casos y se asocia a una mayor probabilidad de ingreso hospitalario y en la UCI, a mayor transmisibilidad en población joven y a cierto grado de evasión al efecto de la vacuna.