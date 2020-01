Salud refuerza los centros sanitarios para atender la demanda asistencial por la gripe en Navarra

Facebook Twitter WhatsApp

Salud insiste en los autocuidados como primera opción y acudir al centro de salud únicamente ante complicaciones o en el caso de personas vulnerables

Pamplona-Iruña, 9 de enero de 2020

El Servicio Navarro de Salud –Osasunbidea (SNS-O) ha reforzado el dispositivo asistencial en sus centros sanitarios con el objeto de atender la demanda de atención causada por la epidemia de gripe, cuya incidencia durante la semana del 30 de diciembre al 5 de enero se ha incrementado a 107 casos por 100.000 habitantes. En total, se han diagnosticado 684 pacientes con síndrome gripal, de los cuales, 20 han sido hospitalizados durante esta semana (se eleva a 43 desde que comenzó la temporada de gripe).

Así se recoge en el Informe de Vigilancia Epidemiológica del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. Se espera que aumente progresivamente en las siguientes semanas. El tipo de gripe que está afectando mayoritariamente este año es el de gripe A, un tipo de gripe que en personas vulnerables o de edad avanzada, que padecen otros procesos crónicos, pueden precisar ingreso hospitalario. Los hospitales han reforzado su personal, han ampliado el número de camas, el Servicio Extrahospitalario ha impulsado un nuevo modelo de atención (circuito diferenciado) y desde Atención Primaria se refuerza el papel de la atención enfermera, se agilizan los trámites de las bajas por enfermedad, y se amplían las consultas telefónicas.

Desde el Departamento de Salud se recomienda como primera opción los autocuidados y se aconseja acudir a la consulta únicamente en los casos de personas mayores en estado vulnerable, enfermos crónicos (enfermos con patologías cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias…) y cuando haya una disminución de las defensas por otras causas. También se debe consultar en el centro de salud si la fiebre no baja a pesar del tratamiento, o si se tiene dificultad para respirar en reposo.

Según se afirma desde el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, los resultados preliminares indican que la vacuna está teniendo una efectividad alta en la prevención de la enfermedad.

Reforzar el papel de la enfermería en Atención Primaria

Desde Salud se ha reforzado el papel de la atención enfermera orientada al autocuidado y a la atención de agudos, así como el personal administrativo en la adecuación de las citas al profesional idóneo y en la gestión de la demanda resolviendo las necesidades de atención de los pacientes. Si la situación así lo requiere, se valorará un refuerzo de enfermería y de medicina en los centros de salud.

Con el fin de lograr la mayor efectividad posible para afrontar la situación y poder atender adecuadamente a los pacientes, se va a dar prioridad a la cita del día y se ampliarán las consultas telefónicas.

Plan de contingencia invernal en los centros hospitalarios

Los centros hospitalarios del SNS-O han activado el plan de contingencia para la temporada invernal 2019-2020 que incluye medidas organizativas y de coordinación de los recursos disponibles junto con medidas de refuerzo en materia de personal y de servicios.

Con respecto a las medidas en materia de personal, se refuerza de forma progresiva, en función de la evolución temporal y la repercusión asistencial de la gripe, las áreas de urgencias y hospitalización, tanto de adultos como de pediatría.

El CHN aumenta el personal de urgencias de adultos con 2 profesionales de medicina más para los horarios de máxima actividad y hasta 6 profesionales de enfermería, 4 TCAE y 4 celadores. Las urgencias de pediatría se refuerzan con 1 profesional de medicina en horario de tarde y 1 profesional de enfermería los fines de semana y festivos.

Además, a partir del 7 de enero, en el CHN se habilitado una “zona de tránsito” para pacientes pendientes de ingreso con capacidad para 10 camas. Se trata de una zona más confortable que las salas de espera de urgencias que permite al paciente procedente de urgencias en espera del traslado a una unidad de ingreso, estar en cama, acompañado de su familiar y/o acompañante.

También se amplía el número de camas de hospitalización convencional hasta 36 camas con la apertura de una unidad de hospitalización en la 2ª planta del pabellón H. La hospitalización a domicilio se refuerza con un equipo adicional. Los recursos propios se complementan con los recursos de hospitalización de los centros concertados y se refuerza según las necesidades el trasporte sanitario.

Todo este plan conlleva un refuerzo de plantilla de más de medio centenar de profesionales en funciones asistenciales directas a las que hay que añadir profesionales en servicios de apoyo como laboratorio y farmacia.

El Hospital Reina Sofía de Tudela, en las Urgencias Hospitalarias, se reforzará el personal médico, de enfermería, auxiliar de enfermería y personal celador. En el Servicio Normal de Urgencias también se refuerza el personal. En la hospitalización a domicilio se aumentan 10 camas (en total, 40), y se refuerza personal de enfermería y medicina interna. En el hospital se habilitarán más camas de forma gradual, en función de las necesidades y la disponibilidad de personal.

Servicio Urgencias Extrahospitalaria: circuito diferenciado

A partir del sábado, 11 de enero y hasta el 16 de febrero, los Servicios de Urgencias Extrahospitalarias del Centro San Martín y de Buztintxuri implantarán un circuito diferenciado de atención a pacientes con sospecha de gripe con el objetivo de dar respuesta ágil a las necesidades de los pacientes.

Además, se reforzarán los Centros de Dr. San Martin y Buztintxuri con un profesional de medicina.

Recomendaciones

Para prevenir el contagio de la gripe, el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra ofrece en su página web una serie de recomendaciones, como lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente, cubrirse la boca al toser o estornudar con un pañuelo desechable, con la cara interna del codo o con el dorso de la mano; no frecuentar lugares con mucha gente para evitar contagios, entre otras. Igualmente ofrece información sobre diferentes aspectos de la enfermedad (síntomas, tratamiento, etc), así como un cuestionario de autoevaluación de síntomas de gripe y de resfriado con recomendaciones sobre qué hacer en función de las respuestas. Hay que resaltar que, al estar causada por un virus, los antibióticos no están indicados, y únicamente se trata con medicamentos que alivien los síntomas.

Para cualquier duda relacionada con síntomas, tratamientos u otros problemas de salud, se puede contactar con el personal sanitario del Centro de Salud en su horario establecido.

Fuera de este horario, se puede contactar con el servicio de consejo sanitario en el teléfono 948290290 y en el correo [email protected], atendido por profesionales de enfermería (de lunes a viernes, de 14:30 a 21:30 horas., sábados, domingos y festivos, de 9:00 a 21:00 horas). Es un servicio especialmente diseñado para pacientes crónicos.