Satse reivindica el papel de la Enfermería en la labor de detección precoz y evaluación de síntomas

Ante la “inminente vuelta al colegio y la llegada del frío”, el sindicato ha considerado “imprescindible agilizar la inclusión y refuerzo de Enfermería en los servicios destinados a la detección precoz, análisis y evaluación de síntomas, más conocido como triaje”

Pamplona-Iruña, 19 de agosto de 2020

Satse ha reclamado el papel de la Enfermería “para todos aquellos puestos que requieran una evaluación de síntomas” sobre todo en la actual situación sanitaria “en la que los síntomas de la COVID-19 son fácilmente confundibles con otras enfermedades leves y/o habituales”.

Ante la “inminente vuelta al colegio y la llegada del frío”, el sindicato ha considerado “imprescindible agilizar la inclusión y refuerzo de Enfermería en los servicios destinados a la detección precoz, análisis y evaluación de síntomas, más conocido como triaje”. “Una labor que sólo el personal de Enfermería o el personal médico tiene la capacidad, formación, capacitación y experiencia para realizar”, ha remarcado en una nota.

Por este motivo, ha instado a la Administración a “efectuar reformas rápidas y muy directas” sobre la Atención Primaria que “eviten la actual desatención presencial de los centros de salud, la desesperación de los pacientes para ser atendidos correctamente y la frustración de los profesionales que cuentan con protocolos poco eficientes en el día a día”.

En opinión de Satse, una de las actuaciones debería pasar por el cambio en la de recepción de las llamadas de pacientes. Ha considerado “incomprensible que sea el personal administrativo quien esté realizando los triajes telefónicos en los centros de salud, con el consiguiente riesgo de equivocación debido a la falta de formación sanitaria de este personal”.

“La atención y triaje telefónico en los centros de salud es una labor que corresponde a Enfermería, que será la que identifique, derive y/o atienda directamente al paciente, dándole una cita o indicando pautas para su autocuidado en casa”, ha remarcado. “De esta forma, el personal administrativo podrá dedicarse a las funciones propias de su puesto de trabajo con la tranquilidad de no haber cometido una irresponsabilidad”, ha añadido.

Para Satse, es “urgente que la Administración refuerce, de verdad, las plantillas de Enfermería en los centros de salud para atender el triaje y las consultas telefónicas y/o presenciales”.

Según el sindicato de Enfermería “con un buen triaje previo y la adopción de todas las medidas de seguridad existentes, no tiene sentido que la población no pueda acudir a su centro de salud y ser atendidos en patologías que, de otra forma, pueden acabar complicándose”.

AUMENTO DE PROFESIONALES EN EL RASTREO DE PACIENTES COVID

Por otro lado, Satse ha exigido un aumento de profesionales de Enfermería en el servicio de rastreo y detección de pacientes COVID, “actualmente con 52 fijos y lejos de los 130 aconsejados”, y que se cumplan con “los ratios mínimos aconsejados por las autoridades sanitarias (1 por cada 5.000 habitantes)”.

Para la organización, “aunque el rastreo de casos no implique obligatoriamente la capacitación sanitaria, es necesario que sea una profesional de Enfermería quién lo lleve a cabo puesto que es quien va a saber identificar síntomas y cuadros clínicos de la persona sospechosa, y la consiguiente evaluación del paciente como caso estrecho o no de un positivo”. “Un análisis que, sin formación sanitaria, no sólo es imposible de realizar sino que puede ser una grave irresponsabilidad”, ha advertido.

Por otro lado, ha opinado que, en la situación actual, “es más necesario que nunca la inclusión de la enfermera escolar que, además de educar en salud y llevar el seguimiento de los problemas sanitarios de los escolares, ejerza de primera puerta en el control epidemiológico del centro escolar”.

“La enfermera escolar se va a convertir en el principal descongestionante de los centros de Salud, identificando tempranamente aquellos posibles sospechoso, distinguiendo síntomas de enfermedades típicas como otitis, gastroenteritis, o catarros que ahora no serían atendidos directamente en los centros de salud”, ha resaltado.

También ha pedido que se habilite el teléfono de la Enfermera-consejo las 24 horas, “poniendo a disposición del ciudadano más líneas de teléfono y reforzando el servicio con un número mayor de profesionales que atienden las llamadas”. Una medida, ha indicado, para “evitar el colapso” en líneas que son para urgencias.

Finalmente, ha pedido un aumento de la plantilla de Enfermería en los centros sociosanitarios y que “sea una enfermera/o quien lidere la necesaria coordinación y comunicación entre los ámbitos sanitarios y de servicios sociales con el fin lograr una mejor atención sociosanitaria a los mayores residentes”.

