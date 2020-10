Se constituye la Conferencia Económica que alineará las aportaciones de los distintos sectores con el Plan Reactivar Navarra

Facebook Twitter WhatsApp

La presidenta Chivite reúne a representantes de los distintos sectores económicos y sociales de la Comunidad Foral para una cogobernanza participada del plan

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha presidido hoy la reunión fundacional de la Conferencia Económica del Plan Reactivar Navarra / Nafarroa Suspertu 2020-2023, un órgano participativo que aglutina a las distintas modalidades de la economía de la Comunidad Foral. Integrado por el Gobierno foral y una decena de miembros de diverso perfil, se encargará de que el Reactivar se desarrolle en línea con los fondos del Plan de Recuperación estatales y europeos.

Además de la presidenta, esta comisión la integran los vicepresidentes Javier Remírez y José Mª Ayerdi, así como los consejeros de Economía y Hacienda, Elma Sáiz; de Desarrollo Económico y Empresarial, Manu Ayerdi; de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa; y de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez. A ellos se suma una representación de la sociedad civil navarra integrada por los presidentes de la Federación de Municipios y Concejos de Navarra, Juan Carlos Castillo; de Confederación Empresarial de Navarra, Juan Miguel Sucunza; de la Cámara de Comercio, Jaiver Taberna; de ANEL, Ignacio Ugalde; de UCAN, José Mª Martínez; del CERMIN, Mariluz Sanz; el gerente de la Corporación Pública Empresarial de Navarra, Francisco Nistal; y los rectores de las dos universidades navarras, Ramón Gonzalo, de la UPNA, y Alfonso Sánchez-Tabernero, de la UN.

El objetivo es que esta Conferencia Económica se convierta en una herramienta de diálogo con la que seguir avanzando en la ejecución del Plan Reactivar Navarra / Nafarroa Suspertu, tal y como ha recordado la Presidenta en la apertura de la sesión, que se ha celebrado de forma telemática debido a las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19. “Esta reunión va a servir para sentar las bases de la gobernanza del Plan, que debe gestionarse en paralelo con el Gobierno de España y los fondos Next Generation de la Unión Europea”, ha asegurado, al tiempo que hacía hincapié en la apuesta del Gobierno foral por “el acuerdo, la mano tendida y el liderazgo participativo”.

Recogida de aportaciones

Esta Conferencia Económica recién constituida se servirá de varios órganos que le ayudarán a gestionar las aportaciones y propuestas que puedan surgir de los diferentes ámbitos económicos y sociales de Navarra. Así, se crearán un comité técnico, que dará soporte legal a las acciones acordadas, y también una unidad de seguimiento, que proporcionará información continua a la presidenta sobre la evolución del Plan.

“Queremos, a través del Plan Reactivar Navarra / Nafarroa Suspertu, transformar nuestra economía, acelerar la transformación ecológica, promover la cohesión social, profundizar en nuestro marco de convivencia y vertebrar el territorio, pero todo ello potenciando nuestra acción exterior y desde el necesario liderazgo de lo público”, ha señalado. No obstante, también ha precisado que ese liderazgo “no se entiende sin la participación y la colaboración de la sociedad civil organizada”.

La presidenta, que ha valorado el recurso “inestimable” que supone la inteligencia colectiva, ha recordado que, a día de hoy, el plan cuenta con “más de 1.500 propuestas desarrolladas en más de cien aportaciones” registradas a través de los diferentes canales de participación del Gobierno foral. “Desde de las primeras líneas del borrador del Plan aseguramos que sería un plan participativo, basado en la gobernanza, y lo estamos cumpliendo. Porque en Navarra no sobra nadie, porque este Gobierno no cree en los vetos. No nos gustan las trincheras, preferimos los puentes”, ha añadido.