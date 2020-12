Se estabiliza la crecida del Arga en Pamplona, aunque la situación podría complicarse este viernes

Facebook Twitter WhatsApp

Se han comenzado a pedir la retirada de coches en las zonas habituales, aunque la tregua de esta tarde con la lluvia da un respiro

A media tarde de este jueves, la crecida del Arga a su paso por Pamplona ha comenzado a estabilizarse, con un caudal en Pamplona de casi 135 m³/s , tras una mañana con grandes crecidas. De momento no se han activado las prealertas en la capital, ya que no se ha superado el umbral de los 150 metros cúbicos por segundo, aunque la previsión para mañana viernes no es alentadora ya que se prevén más lluvias y el deshielo en las cuencas aguas arriba tampoco ayudarán a reducir el caudal.

Desde Policía Municipal se vigila la evolución de los caudales tanto del río Arga como del Sadar y el Elorz. De momento se ha comenzado a actuar en las zonas inundables de la ciudad, colocando la señalización habitual con vallas informativas antes el posible riesgo de avenida en la Magdalena (Camino de Burlada y Camino de Caparroso), entorno del Club Natación, pasarelas peatonales (que continúan cerradas desde el fin de semana y anegadas totalmente por el agua) o caminos del parque fluvial a las orillas de los ríos Arga, Elorz y Sadar.

Junto a ello, y como siempre, se recomienda retirar los vehículos estacionados en el entorno del Club Natación, el Camino de Caparroso y el camino de la finca de Goñi, así como en Corralillos.

Asimismo, se recomienda a las personas conductores que respeten las señalizaciones colocadas y que aumentan la precaución al volante tanto si circulan por zonas cercanas a los cauces de los ríos como en el resto de la ciudad, debido a los charcos y la cantidad de agua acumulada en la calzada.

A las personas peatonas se les recomienda evitar el tránsito por las cercanías de los ríos y sobre todo acercarse a los cauces, así como atender a las indicaciones que se les puedan realizar desde Policía Municipal o personal de Seguridad Ciudadana.